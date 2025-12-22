麵包食譜｜聖誕意大利果乾麵包 又稱Panettone

?聖誕節?系列之 「意大利果乾麵包《又稱Panettone》」 好開心，呢個聖誕麵包想整左好耐，今年終於的起心肝整喇！！ 不過，呢個聖誕麵包傳統做法的製作過程比較繁複同費時，要3-4日先可以完成，因為要培養天然酵母，所以我今次簡化左，改用波蘭種製作，只需要2日就完成✌️✌️ 呢個麵包其中1個特色係用蘭姆酒浸泡果乾，傳統做法係要浸泡3日，我懶人版當然係浸泡左1晚就用喇！！ 第1次試整，過程好順利?? 賣相都似模似樣，有朋友話直頭好似街買咁，裝飾好聖誕，好靚?? 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/19cN1aWQhm/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

高筋麵粉 200 g

橙汁 60 ml

水 24 ml

糖 15 g

鹽 1.2 g

蛋 28 g

蛋黃 27 g

蜂蜜 7.5 g

牛油 24.5 g

依士 3.2 g

蘭姆酒／君度橙酒／紅酒 適量

綜合果乾 96 g

糖漬橙皮粒 32 g



食譜份量

8×7×6.5 cm麵包紙杯@125 g 4個





作法:

1 ：



