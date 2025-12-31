新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
麵包食譜｜迷你手撕牛油餐包
迷你手撕牛油餐包 可愛又好味！牛油味濃郁！ Bubble bread
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
高筋粉 200g
糖 20g
鹽 2g
酵母 3g
練奶 20g
蛋 1隻
牛奶 100g
牛油 20g
作法:
1 ：
材料全部混合 靜置30分鐘 推開成團後加入牛油
2 ：
發酵約1小時 取出麵團排氣 分等份滾圓休息15分鐘
3 ：
造型後放模具內 待二次發酵後塗上蛋液
4 ：
預熱焗爐180度焗20分鐘 必看示範： https://youtu.be/0yuhwbtrndQ?si=QOjqanbPBWrBOyQX
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54691
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
