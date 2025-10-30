麵包一定不健康？啡色就代表全麥？小心「假全麥」麵包陷阱！5類人不適合全麥麵包｜營養師Audrey Tam

不少人早餐都愛吃麵包，尤其是麥包，總覺得比白麵包高纖健康，但你知道嗎？市面上很多高纖「啡啡地」的麵包，其實並不是真全麥包，營養價值遠比你想像中低，買錯了反而對身體有害。

白麵包與全麥包的分別在哪？

白麵包是用「小麥粉」製成，而這種麵粉只保留了小麥中間的胚乳部分，主要提供澱粉和少量蛋白質。至於小麥最外層的麩皮和胚芽，會在加工過程中被去除，導致白麵包缺乏膳食纖維、維他命B群、維他命E，以及多種重要礦物質，如鎂和鋅。

相反，全麥包是用「全麥麵粉」製成，保留了整粒小麥的麩皮、胚乳和胚芽，因此營養價值更高。每100克全麥包約含5至7克纖維，是白麵包的2至3倍！由於纖維含量高，全麥包的升糖指數（GI值）較低，大約在50至60之間，相比白麵包的GI值（70至85）更有助穩定血糖、延長飽腹感，還能改善腸道健康，預防便秘。

麵包啡色就等於健康？纖維隨時量相差達2倍以上！

很多人以為啡色麵包就是全麥，其實不然。香港目前並沒有法例規定「麥包」必須含有多少比例的全麥粉，所以市面上一些啡色麵包，其實仍以小麥粉為主，再加入少量全麥粉，甚至用焦糖、糖漿或食用色素來令麵包「變啡」，看起來像是全麥。例如有些提子包（圖左）看起來顏色偏啡，但主要成分仍是小麥粉，纖維量未必比白麵包高。反觀真正的全麥麵包（圖右），成分表頭五位包括「全麥粉」、「麥穅」等，代表全穀成分比例較高。而每100克已含有8.6克纖維，單是一片麵包，所提供的纖維量就已經接近一碗菜心。因此，判斷麵包是否高纖全麥，絕不能只靠顏色。

誰不適合全麥麵包？

全麥包雖然高纖高蛋白，但並非人人都適合，例如：

乳糜瀉（Coeliac disease）患者 部分腸道阻塞患者 大腸鏡檢查前 腸道手術前後過渡期 其他情況需要腸道休息，如腹瀉、克羅恩氏病（Crohns Disease）、憩室炎的急性期 （Acute Diverticulitis）等

選擇真全麥麵包小貼士

挑選麵包時，記得閱讀營養標籤和成分表：

1. 排列順序

成分排列是按含量多少順序排列。建議選擇成分表頭五位包括「全麥粉」、「麥穅」、「五穀粉」、「燕麥」或「黑麥」等，代表該麵包的纖維量較高。若只看到「小麥粉」或「多穀物」等字眼，未必代表高纖全麥。

2. 膳食纖維含量

建議選擇每100克含有最少3克纖維的麵包。

3. 避免過多添加劑

建議選擇成分簡單、糖分和添加劑較少的麵包。

4. 麵包的質感

真全麥包質感較密實，切開後能看到明顯的麩皮或穀粒，橫切面孔洞較大；而假全麥包通常口感鬆軟、顏色均勻，甚至只在表面灑上麥麩作裝飾。

根據分析，以下9款較高麥包，適合糖尿病患者或體重控制人士。

營養師Audrey Tam

