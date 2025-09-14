麵包食譜｜簡單免揉歐式包 外脆內軟、氣孔完美/翌日想食只需一招還原口感

【Now新聞台】第十五屆全國運動會香港賽區義工舉行誓師典禮。文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，期望義工展現香港好客之道。 運動員接待服務、觀眾服務支援，以至頒獎及禮賓服務等，運動會中的各個部分都需要義工們的協助。距離全運會不足兩個月，大會為超過1.6萬名義工舉行誓師典禮。前劍擊運動員江旻憓及前籃球運動員梁國成作為義工大使帶領宣誓。文化體育及旅遊局局長羅淑佩主持授旗儀式。她致辭時期望義工們可以讓觀賽以及比賽的人，都感受到香港好客的一面。文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「透過你們每一位的參與，將會令我們全運會、十五運會及殘特奧會更加精彩。你們的使命不單止是為賽事提供支持，更加重要的是用你們的笑容、細心、專業，去展示我們香港最美好的一面。」兩名將會參加全運會的現役港隊運動員亦為義工打氣，期待可以在熟悉的地方比賽。港隊乒乓球運動員杜凱琹：「希望大家都可以用最熱情，最溫暖的笑容，去感染我們全國各地每一位運動員及來觀賽的觀眾。」港隊劍擊運動員蔡俊彥：「做得義工都是希望為運動會出一分力，所以我希望大家開心、輕鬆便可以了。香港的支持者終於不用調整時差看我比賽，他們都可以不用常叫我的名字，都可以叫對手的名

now.com 新聞 ・ 19 小時前