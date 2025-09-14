娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
麵包食譜｜簡單免揉歐式包 外脆內軟、氣孔完美/翌日想食只需一招還原口感
家中製作歐式包也可以很簡單！即睇今集《靈山教煮》：
愛食麵包的朋友看過來！麵包食多了也想自己試試做做看嗎？其實做麵包沒有想像中難，今集《靈山教煮》教大家不用揉搓、簡單就能在家中完成的歐式包食譜。只要跟著靈山的步驟，輕鬆就能做出外皮酥脆、裡面鬆軟的歐式包，重點是切開後還可以看到滿滿的大氣孔，非常療癒！最後，靈山還會分享第二日食，只需一招就可以還原口感，大家不妨也試試看吧！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！
材料：
水 150克
高筋麵粉 120克
中筋麵粉 80克
麥芽粉 3/4茶匙
速發酵母 1/8茶匙
海鹽 3/4茶匙
