為何日本人在吃麵和飯時都喜歡配煎餃？

日本自古把米飯當主食，因此一餐中少了飯，就覺得很不自然。

而以前肉的取得較難，日式煎餃的皮通常較薄，又有肉和菜混合的餡料，就會被拿來配飯吃。

演變到後來，日本人連吃麵也有配煎餃的習慣。

另外，對許多人來說，只吃拉麵或只吃飯、沒過多久很容易就又餓了，因此多加一道餐點，更能滿足地吃飽～

至於日本人喜歡煎餃勝過水餃的原因，有一說是因為日本攤販通常是以鐵板料理最盛行

滋滋作響的鐵板放上飽滿紮實的餃子，再將餃子皮煎得香脆，內餡又柔軟多汁，相當符合日本人喜愛的口感。水煮的餃子，相較之下人氣就稍弱。

而且，日本煎餃一份大約都是5、6個左右，份量比較少，單獨當作主食的話，男生們多半都是吃不飽的。

也因為小份量，煎餃除了當做拉麵、白飯的後備支援，也有很多人喜歡拿來當下酒菜。

下次在居酒屋看到他們邊喝酒邊吃餃子，可別太驚訝哦～