麻婆豆腐加炒麵！？仙台人超愛的人氣庶民美食「麻婆日式炒麵」

仙台市是日本東北最大的都市，周遭環山面海各種山珍海味唾手可得，堪稱食材的寶庫！也許因為這樣，這裡的人們對美食也十分講究。其中當地人十分喜愛的一道仙台美食「麻婆日式炒麵（マーボー焼きそば）」，是將煎得焦香的中華麵條拌入微辣順口的麻婆豆腐，且份量也十分充足！這次小編來到仙台的「中國飯館 竹竹（中国めしや 竹竹）」，聽說中午時段來到這裡用餐的客人，有8成的人都會點麻婆日式炒麵，到底有多美味呢？一起來看看餐廳介紹＆美味秘密吧！

親民價格品嘗美味中華料理「中國飯館 竹竹」

從仙台車站西口出來，愛宕上杉通往南東方向前進，到了五橋公園右轉直走約400公尺，就可以在右手邊看見「中國飯館 竹竹」招牌囉。

老闆遠藤康文先生個性率直，在宮城縣隔壁的山形縣中華料理店工作累積經驗後，2006年開了自己的店。他說：「我一直在開發可以讓客人吃得開心的菜單！」慎選食材再經過不斷嘗試改良，價格也走親民路線，建立了好口碑，不論午餐晚餐總是人潮滿滿。

店内僅提供桌椅座位，無包廂座位

舒適寬敞的店内共有17個座位，牆壁上掛有竹子的裝飾，與店名的「竹」字呼應。

白天與晚上的菜單不同，不過招牌「麻婆日式炒麵」全天供應

午餐品項包含套餐在內共有16種，還有煎餃、白飯等4種單點品項。菜單只有日文沒有圖片，如果不懂日文的話建議大家先載好照片直接給店員看，或是用簡單的英文點餐也可以。晚餐除了部分午餐時段也有的料理以外，還有炒飯、青椒肉絲、下酒菜等品項種類豐富，酒精飲料喝到飽60分鐘900日圓起跳，大概3000日圓以内就能吃得很飽了。

一人專用座位

從員工餐誕生的仙台美食「麻婆日式炒麵」

「麻婆日式炒麵」900日圓

店家招牌「麻婆日式炒麵」原本是仙台中華料理店的員工餐，豆腐加絞肉、豆板醬等調味料熱炒麻婆豆腐後，拌入中華麵條與一些食材，是日式炒麵（焼きそば）延伸的獨創料理。

當遠藤先生把麻婆日式炒麵提供給客人加菜時，客人紛紛反映「好吃！」，後來點這一道的客人愈來愈多，默默變成店裡的必點招牌菜。同時也引起媒體的興趣，以「仙台Soul Food」之稱被電視與雜誌介紹後名聲大噪，私房料理瞬間躍身成了仙台知名美食。現在在仙台市内許多中華料理店都能夠吃到麻婆日式炒麵，深受當地人跟觀光客喜愛。

潛入厨房探索美味的秘密！

2個鍋子同時開火烹調，精準把握出餐時間

這次特別讓我們進廚房參觀「麻婆日式炒麵」的製作過程！首先將準備好的中華麵條加點油，下鍋用小火將兩面都稍微煎一下，在麵上面再澆撒熱油，把麵條表面炸得酥脆後去除多餘的油。接著同時在另一個鍋子內，下絞肉加入豆板醬與多種獨家辛香調味料，快炒麻婆豆腐，瞬間香氣四溢！

看顏色就知道中華麵條外表炸得恰到好處

在麻婆豆腐鍋中加進高湯稍微燉煮，最後用太白粉勾芡，淋到炸好的中華麵上。

熱呼呼的麻婆日式炒麵上桌囉！馬上來試吃～

麵條吸附麻婆豆腐湯汁，變得柔軟彈牙

麻婆日式炒麵幾乎要滿出大盤子！馬上開動囉～日本平常的日式炒麵通常會將高麗菜、豬肉、豆芽菜等食材快炒後加上炒麵醬調味，而麻婆日式炒麵只有豆腐、蔥、絞肉以及辛香料，口味微辣。另外還多了勾芡，炸過的麵條表面口感清脆超級特別，只看菜名還以為是一般的中華料理，沒想到是仙台獨自發展出的當地料理。

將炒麵送入口中品嘗麵條本身的微甜味，麻婆豆腐的辛辣漸漸散開，山椒刺激味蕾的效果更是畫龍點睛！炸得酥脆的麵條表外酥內軟，配著柔滑的麻婆豆腐餡，絕讚滋味讓人迅速掃盤～

桌上有醬油、白酢、辣油，方便自己調味

吃到一半可以加點白酢，為濃厚的麻婆豆腐加點清新滋味，美味加倍！

滿滿芝麻香氣的「芝麻味噌拉麵」

芝麻味噌拉麵1,100日圓

店家自豪的「芝麻味噌拉麵（ゴマ味噌ラーメン）」，是遠藤先生用盡心思摸索調配出的味道，溫醇的味噌湯底＋大量白芝麻是這碗拉麵的最大特色。選用品質優良的白芝麻，將芝麻顆粒細磨後調味，慢慢融進高湯裡，使湯頭更加濃郁層次提升，是在這裡才吃得到的獨家口味。

老闆遠藤康文先生

「中國飯館 竹竹」雖然沒有提供外文菜單，店員的外語也不能說很完美，卻吸引了不少住附近的留學生與外國人上門，店員在對應上態度十分親切，讓人可以輕鬆進店品嘗！

中國飯館 竹竹

〒980-0023 宮城県仙台市青葉区北目町2-22

022-721-7061

營業時間：11:00～14:00、17:30～21:00（周六為白天營業，晚上不定時營業）

店休日：週日、國定假日

Text by:shoepress

※本文為2022年4月的資訊，最新消息請至官網查詢

