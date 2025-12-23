麻疹︱7 個月大男童疑外遊染麻疹 曾逗留外地逾兩個月 父母未曾接種疫苗︱Yahoo

麻疹潛伏期為 7 至 21 日，病徵包括發燒、皮膚紅疹、咳嗽、流鼻水及眼紅。(Getty 資料相片）

【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心今日（23 日）公布一宗外地傳入的麻疹個案，個案涉及一名 7 個月大的男童，他於 12 月 17 日開始出現發燒、咳嗽及流鼻水病徵， 12 月 19 日曾向私家醫生求診。男童在 12 月 21 日長出皮疹，隨即被送往明愛醫院急症室並留院治療。經過臨床樣本檢測，證實男童對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，目前在醫院接受隔離治療，情況穩定。

這名男童於 10 月 1 日至 12 月 16 日期間一直逗留在外地，由於他在整個潛伏期內均不在香港，因此被列為外地輸入個案。流行病學調查發現，男童尚未到達接種第一劑麻疹疫苗的年齡。男童的父母作為家居接觸者及同行人士，過去亦未曾接種麻疹疫苗。男童母親於 12 月 18 日出現發燒徵狀，中心正為她安排檢測。

除了求醫時間外，男童在傳染期內主要留在住處。衞生防護中心正聯絡 12 月 19 日同一時段到訪該私家診所的其他人士，以辨識是否存在高危群組，評估他們的免疫力，並為未具備免疫力的接觸者安排接種疫苗。中心會持續監察相關接觸者，並要求診所負責人若發現懷疑麻疹病徵者須立即報告。

本港兩劑麻疹疫苗的整體覆蓋率維持在 95% 以上，絕大部分市民具備免疫力。

海外國家的個案有上升趨勢

衞生防護中心總監徐樂堅表示，麻疹在世界多個地方屬於風土病。近期部分海外國家的個案有上升趨勢，包括北美洲的美國及加拿大、歐洲，以及東南亞地區如越南、柬埔寨和菲律賓，這些地區因疫苗覆蓋率較低而出現持續爆發。此外，日本及澳洲今年的個案數字亦有所增加。徐樂堅認為，維持高水平的疫苗接種率對群體免疫至關重要。

徐樂堅呼籲計劃前往麻疹流行地區的市民，應先檢查疫苗接種紀錄及病史。若未曾確診感染麻疹，或不確定是否已接種兩劑疫苗，應在出發前最少兩星期諮詢醫生並接種疫苗。對於沒有免疫力的孕婦、計劃懷孕婦女，以及未滿一歲、尚未適齡接種混合疫苗的兒童，不應前往出現麻疹爆發的地區。

香港絕大部分市民具備免疫力

麻疹潛伏期為 7 至 21 日，病徵包括發燒、皮膚紅疹、咳嗽、流鼻水及眼紅。從高發病率地區回港的人士若出現病徵，應預先通知醫護人員並立即求醫，同時避免接觸孕婦或嬰兒等高風險人士。雖然本港兩劑麻疹疫苗的整體覆蓋率維持在 95% 以上，絕大部分市民具備免疫力，但作為國際旅遊城市，香港仍面對病毒輸入及傳播的風險。未完成疫苗接種的人士，包括部分非本地出生人士，仍有機會感染並將病毒傳染給未具免疫力的人。

一九六七年前出生的市民由於當時麻疹屬風土病，普遍可視為具備自然感染免疫力。一九六七年或以後出生的人士，若未完成接種兩劑疫苗，應盡快諮詢醫生。此外，市民應保持良好個人及環境衞生，包括正確洗手、保持室內空氣流通，以及在咳嗽或打噴嚏時掩蓋口鼻。患病者在出疹後四日內不應上學，以防傳播病毒。