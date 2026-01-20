醬汁跟麻藥蛋一樣，用來浸雞捲都好入味，肉質不會鞋口 詳細做法，睇片啦 https://youtu.be/WcvuoFHgqGQ

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

雞扒 2件

鹽 1茶匙

紹興酒 1湯匙

薑、蔥 適量

昆布冷麵汁 1杯

飲用水 1杯

蒜頭切碎 1個

蔥切粒 2棵

糖 2湯匙

花椒油 2湯匙

麻油 2茶匙

指天椒切粒 3隻

已烘白芝麻 1湯匙





作法:

1 ：



雞扒洗淨抹乾，將肉厚部份片開，不要切斷 2/ 加鹽、紹興酒、薑、蔥，按摩雞件，醃20分鐘

2 ：

醃好後，薑蔥抽起留用，將雞件平放捲起，用棉繩綁起來卜

3 ：

鍋加水，放入雞捲，加入醃雞的薑蔥 5/ 大火滾起後轉小火煮5分鐘，關火蓋上燜15分鐘

4 ：

將雞捲放入冰水，降溫之後隔水備用

5 ：

所有醬汁材料拌勻 8/ 將雞捲放入醬汁中，放入雪櫃，浸24小時

6 ：

切件，淋上醬汁享用

