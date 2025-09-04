習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
雞腎食譜｜麻辣涼拌雞腎（懶人簡易版）
最近買了一款現成麻辣紅油，廚娘試過非常之適合用來製作麻辣小食，性價比高，夠香夠麻辣，最重要可以自行調節咸味（所以不要買錯麻辣醬呀，大家買麻辣油就對的了，底味我會教你調教） 今天就用它教大家製作「麻辣涼拌雞腎」。 做法非常之簡單，大大省略了自己磨香料（花椒、紅椒等）、炸麻辣紅油的時間，啱晒即興想食麻辣野既朋友！ 當然如果你有時間，又很想學自己做涼拌麻辣醬汁，你可以參考本人的舊帖：「麻辣涼拌牛柏葉」
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
雞腎 250克
蒜頭 4粒
辣椒 五條
麻辣紅油 4茶匙
糖 一茶匙
鹽 ¾茶匙
蠔油 1.5茶匙
芫荽 適量
冰塊 適量
白芝麻（飾面用） 少量
作法:
1 ：
預備配料，先將芫茜清洗乾淨，然後切段。
2 ：
將蒜頭切成蓉。
3 ：
將辣椒去蒂，如果想辣度增強，可以將辣椒切粒。
4 ：
將雞腎清洗乾淨，備用。
5 ：
將雞腎放於滾水煮10至15分鐘，時間視乎雞腎的大小而定。（可以加入幾片薑片辟味）
6 ：
將煮好的雞腎，放於冰水裏冰鎮15分鐘。
7 ：
燒紅鑊，下一點油，爆香蒜蓉和辣椒。
8 ：
離火，加入麻辣紅油拌勻
9 ：
加入其他調味料，包括鹽、糖和蠔油拌勻。
10 ：
完成的麻辣汁，拌入雞腎
11 ：
加入芫茜拌勻，即成。（雪藏兩小時再享用，味道更佳）
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52663
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
