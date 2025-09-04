雞腎食譜｜麻辣涼拌雞腎（懶人簡易版）

最近買了一款現成麻辣紅油，廚娘試過非常之適合用來製作麻辣小食，性價比高，夠香夠麻辣，最重要可以自行調節咸味（所以不要買錯麻辣醬呀，大家買麻辣油就對的了，底味我會教你調教） 今天就用它教大家製作「麻辣涼拌雞腎」。 做法非常之簡單，大大省略了自己磨香料（花椒、紅椒等）、炸麻辣紅油的時間，啱晒即興想食麻辣野既朋友！ 當然如果你有時間，又很想學自己做涼拌麻辣醬汁，你可以參考本人的舊帖：「麻辣涼拌牛柏葉」

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

雞腎 250克

蒜頭 4粒

辣椒 五條

麻辣紅油 4茶匙

糖 一茶匙

鹽 ¾茶匙

蠔油 1.5茶匙

芫荽 適量

冰塊 適量

白芝麻（飾面用） 少量





作法:

1 ：



預備配料，先將芫茜清洗乾淨，然後切段。

2 ：

將蒜頭切成蓉。

3 ：

將辣椒去蒂，如果想辣度增強，可以將辣椒切粒。

4 ：

將雞腎清洗乾淨，備用。

5 ：

將雞腎放於滾水煮10至15分鐘，時間視乎雞腎的大小而定。（可以加入幾片薑片辟味）

6 ：

將煮好的雞腎，放於冰水裏冰鎮15分鐘。

7 ：

燒紅鑊，下一點油，爆香蒜蓉和辣椒。

8 ：

離火，加入麻辣紅油拌勻

9 ：

加入其他調味料，包括鹽、糖和蠔油拌勻。

10 ：

完成的麻辣汁，拌入雞腎

11 ：

加入芫茜拌勻，即成。（雪藏兩小時再享用，味道更佳）

