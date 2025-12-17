麻雀普查︱觀鳥會推算本港有 22.7 萬麻雀 年增5000隻 元朗密度最高 港島區下跌︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港觀鳥會公布「第十屆全港麻雀普查」結果，推算出本港市區現時有 22.7 萬隻麻雀，較去年約上升 5 千隻，按年上升 2.3%，當中以元朗區的麻雀密度為最高，惟在深水埗和三個港島區錄得明顯下跌。香港觀鳥會研究主任謝日朗表示，麻雀數量未見有明顯波動，形容現時香港麻雀數量平穩。十年的麻雀普查已經累計逾2,600人擔任義務普查員，年齡橫跨 6 至 80 歲，觀鳥會助理教育經理余暢恒指，十年普查已助找出本港麻雀基數，期望未來招募更多普查員，擴大調查範圍，了解某些區域麻雀數量下跌原因及點算更多鳥類數量。

香港觀鳥會第十年進行全港麻雀普查，調查於五月進行，覆蓋全港十八區。今年有 315 位市民擔任義務普查員，在早上時分按已經劃分的 80 條約 1 公里路線點算麻雀，推算全港麻雀數目。

康樂及休憩區佔近四成

今年觀鳥會錄得全港市區約有 22.7 萬隻麻雀，較去年約上升 5 千隻，按年升幅為 2.3 %。當中元朗區麻雀密度最高，而最多麻雀聚集於康樂及休憩區，佔全港近四成。惟觀鳥會在深水埗、中西區、灣仔區、東區錄得明顯下跌。工業、商業、農業用地也同樣錄得下降趨勢。

謝日朗表示，自 2018 起至今，麻雀數量連續八年維持在 21 至 26 萬，數量穩定，趨勢未有明顯波動。觀鳥會十年來的監察建立了麻雀基數的資料，以作為麻雀一般數量水平和自然波動幅度的參考。日後會拓展研究方向，包括在本次錄得麻雀有明顯跌幅的地區增加普查路線和研究途徑，找出令麻雀數量變動的原因。

麻雀數量按年上升 2.3%，謝日朗表示屬數據正常誤差範圍內，整體麻雀數量平穩，沒有明顯上升趨勢。（香港觀鳥會提供照片）

全港每年錄得麻雀數量。（香港觀鳥會提供）

累計2,669人幫忙點算雀鳥 望招募更多普查員

觀鳥會至今已經進行十次麻雀普查，累積義務參與普查人次達到 2,669人，年齡橫跨 6 至 80 歲，而今年 315 名普查員參與更創歷史新高。觀鳥會助理教育經理余暢恒樂見普羅大眾更積極關注雀鳥生態，參與社群有小孩、學生、長者，甚至有在職人士早上點算完麻雀後就趕去上班。

普查員沒有年齡、職業等限制，每次點算約為 50 分鐘的散步活動，沒有參加門檻。余暢恒又表示，公民科學的關鍵在於持續收集數據，現時掌握麻雀基數後，期望明年透過招募更多普查員擴大普查範圍，收集更多數據。除跟進調查有明顯跌幅的區域外，踏入第六年的「城市雀鳥普查」亦會由現時監察四種鳥類，包括珠頸斑鳩、鵲鴝、紅耳鵯及紅嘴藍鵲，再增加噪鵑、喜鵲、八哥及黑領椋鳥四種鳥類調查，有助追蹤香港城市生物多樣性狀況。

香港觀鳥會麻雀普查已進行十年，累計有 2,669 人參與過點算。（香港觀鳥會提供照片）

義務普查員沒有門檻，參與者年齡橫跨 6 至 80 歲。（香港觀鳥會提供照片）

「城市雀鳥普查」每年錄得數字。（香港觀鳥會提供）

麻雀普查有助了解城市變化

謝日朗續指，麻雀是香港市區最常見的雀鳥，是其中一項生態友善指標，有助了解市區生物多樣性與環境的變化：「我們的市區有什麼改變，麻雀都是最直接受到影響，起多了樓，植物多了少了，會很容易在麻雀身上看見這些改變如何影響牠們。」

政府現時持續推動發展位於北區的新田科技城，謝日朗表示，政府尚在計劃當中，目前未有明確路線圖及城市設計資料，倡政府預留更多位置讓雀鳥棲息。余暢恒建議，在城市規劃和建築設計預留更多空間給麻雀逗留，並在綠化帶選擇種植更多原生植物或帶果實的植物，減少不必要使用的殺蟲劑及除草劑。