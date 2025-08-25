麻雀樂團／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(8月25日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百二十七集「來都來了…」(08/25)

天娥與秀琴出埠旅行，由於不敢嘗試當地特產，天娥竟因此「蝕底」。其後，天娥再次前往各地遊玩，抱着「來都來了、唔試就蝕底」的心態，作出各項危險「創舉」。璟風、Joe事後憂心不已，勸天娥別再犯險，惟天娥依然故我，後來終於差點出事！璟風、Joe見天娥仍不肯改過，遂採取「強硬」手段加以制止。不過，天娥憑着「來都來了」的心態，竟意外得到好處！秀琴大感不忿，想到一個對付天娥的方法……

麻雀樂團（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二十一集 (08/25)

程朗坦言早在網上欣賞家明的大提琴畢業表演時，就深深迷上她，家明心頭一甜。司徒久縱為大龍鳳之事大感煩惱，在家人面前卻強忍不安，拼命維持平日的大哥模樣……歐陽宗本來答應家明到練習室看綵排，但對灣仔熟識的他竟迷路！司徒久向上訴委員會主席解釋被嫁禍藏毒之事卻不果，張鐵無計可施下提出藉德旺收購大龍鳳，以德旺名義申請牌照，司徒久一口拒絕。家明從程晴口中得知大龍鳳的危機，她向司徒久表示要留下來繼承大龍鳳……

藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十六集 (08/25)

蘆隱壽宴上，靜賢押著之甫出現，自導自演遇刺戲碼，欲誣蔑蘆隱，逼他交出癸璽，雙方頓時發生激戰，幸之行及時帶人來營救。另一邊，暗荼藉約會調虎離山，潛入莊府庫房找癸璽，藏海守株待兔，射傷暗荼後揭穿她的身分。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第4集

金香曾聽父親說過，當豬公死、鯉魚公反肚、狗公嘔白泡時，便是金家村絕種之時。帶男找肅恭和丹田到一座殘破小碉樓聽命；金淑指要解封妖物，命肅恭和丹田將布拉下，但見布下有李連英雕像和金童玉女神像。金淑指出連英認為金家村是風水地要村民供奉，其父不肯，連英下咒要他們絕子絕孫。金香命肅恭二人燒掉神像；肅恭三子將神像運至田邊廢地，他們不敢燒毀連英神像，更商量離開金家。

豬女和村民掘地準備種番薯時被一尊神像絆倒；多寶和發達發現魚塘有過百條死魚，牛嬸和牛叔的熱狗被雷劈中燒焦而亡，同一時間豬公波球亦死了；金香和帶男不約而同想到詛咒。金昌三女帶弟學成回鄉，羅蟹和賢祖接她回家時天降冰雹。村民聚集祠堂，豬女和村民抬着連英神像到祠堂，金香見狀怒斥肅恭，肅恭回應大雨無法燒像只好埋掉。村民認為村中發生的事，應驗當年詛咒。金香斥責妖言惑眾，這時帶弟認同詛咒是用來騙無知愚民，勸大家勿過於迷信。丹田研究死魚，懷疑鯉魚是遭人毒殺。

帶弟送家中各人禮物，獨欠多寶；多寶生氣走進書房，看見肅恭三子偷寶物而大叫，晉昇拿着的漢白玉筆座應聲打爛。多寶揭發三子偷東西，但三子拒認，反誣衊多寶拿起筆座擲向他們。金昌返回書房時見多寶拿起他的寶貝相機，因怕多寶打爛相機，趁多寶不經意按着快門，騙多寶相機攝已了他的魂魄。多寶大驚，大芝走入發覺多寶發燒。丹田為多寶把脈，懷疑他患天花，大芝卻認定是閹人詛咒。大力帶着肅恭三子走向馬房，卻聞到一陣燒焦味道，四人分散找尋氣味，肅恭發現帶弟在吸煙；帶弟為掩飾抽煙，扮作夢遊。

肅恭三人將偷來的寶物藏在牆後，認為神不知鬼不覺。肅恭認為有人利用連英詛咒陷害金香，而金家對他們不薄，應該給予提點。金香在房中計數，突然有一團紙從窗外擲入，字條內容要她提防仇人。帶男從鄉公所剛借了人口戶籍冊，大力這時報告牛叔和其他村民要搬走；肅恭三人準備帶走賊贓逃離時被小鳳攔阻。金香和帶男認出肅恭的字跡，知道是他通風報訊，並要他說出解難辦法，肅恭認為首要拆解的是絕種危機。金香於是召集村民到祠堂開會，倡議女子凡三十歲就必要成親，為金家村開枝散葉，而除了在本村為女子招親外，更要推廣至其他省縣鄉，村民都贊成方案。大富突然走出，指出金香剛好三十歲……

