港大 AI 模型辨識精子受精能力
麻雀樂團／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(8月26日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百二十八集「龍力蓮天氣預報」(08/26)
天氣預報指將有「黑雨」，璟風為保障尋寶圖員工的安全，遂作出「超前部署」。不料天氣放晴，力蓮發現若水等人趁機偷懶，於是向璟風問罪，惟璟風拒絕認錯。由於公司對極端天氣的工作指引不夠清晰，璟風才會有恃無恐，力蓮遂決定制定更明確的指引……力蓮以別開生面的方式為員工「報告」天氣，眾人因應其「天氣指引」被強制上班，甚至加班，苦不堪言。其後，因為某些緣故，力蓮於惡劣天氣狀況下嘗盡苦頭……
麻雀樂團（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二十二集 (08/26)
家明決心留在港灣樂團，不往北京，要當大龍鳳新持牌人。司徒久不忍女兒步其後塵，為大龍鳳放棄所愛的人事物。司徒久揚言不出席演奏會，眾人心情低落，唯獨張鐵心存希望，為司徒久預備好禮服。張威力勸司徒久將大龍鳳賣給德旺，雙方爭持之際，收到歐陽宗入院消息。歐陽宗腦癌復發，記憶變得錯亂，司徒久百感交集，終趕赴演奏會與家明合奏一曲。一年後，歐陽宗退下火線，張鐵當上「麻雀館女王」；司徒久記掛沈盈母女，就會彈奏鋼琴。
藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十七集 (08/26)
曹靜賢指控平津侯謀反，反被揭發暴行，皇帝免其職，平津侯則辭官救莊之甫。莊之行武科奪魁，被立為世子，其母沈宛被錄入族譜。平津侯坦白屠殺蒯鐸全家的真相，交出銅魚，指冬夏女王為第三人，莊之行請藏海放過其父。
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第5集
大富指金香已到三十之齡，應身先士卒嫁人；金香本欲說為全村福祉而遲些嫁人，因不便開口說清，因而找肅恭替她表明原意，怎料肅恭信口雌黃，指金香會立即嫁人。金香無奈，只好決定三日後在村口擺酒招親。肅恭認為最終無人向金香提親，金香於是與肅恭打賭，若無人招親時便還肅恭自由身。大芝見金昌，順勢將粥交予金昌餵多寶；金昌經過神樓，聽到金香祈求全村福祉，不禁想起十年前的事。
金昌知道金香不想隨便嫁人，於是向家人透露，曾遇算命師指他有兩子，賢慧明白金昌意思，指罵金昌找藉口納妾，而三個女兒亦對此不贊成。金昌不得家人諒解，便向肅恭和丹田傾訴。肅恭即奉承金昌，指他恰似恭親王，金家有他在才不致倒下，使金昌釋懷。丹田在魚塘撈到一個藥水樽，懷疑這與死魚有關。肅恭和丹田趁大力不在，將偷來的寶物拿去當舖，卻見到別都為救兒子而典當寶貝，二人即將典當的錢慷慨贈予別都。肅恭取出藥水樽，請別都查探這樽用來盛載哪一種藥物。晉昇和小鳳在招親報名處守候，未見有人報名，金香為肅恭料事如神生氣。
金香守諾言還肅恭自由身，肅恭獻計要金家女子放下身段，做女子該做的事。這時添、丁捧着三子偷來的財物遞到金香面前，金香即要捉他們到派出所。四子害怕，掉頭便逃，他們慌不擇路，一路向山上跑。別都碰到金香，告知丹田和肅恭他們四個是拯救金家的好人。
四子跑到龍頭山腰，大力和發達已追至，肅恭犧牲自己，一人頂着追兵。金香追至，向肅恭解釋龍頭山有野熊出沒，並準備派人入山拯救三人。丹田等人被野熊追捕，各人拼命逃離龍頭山。肅恭向金香分析，指她嫁人是虛招，終極目標是吸引其他女人結婚生子，繁衍人丁；金香見肅恭有謀略，故提升他為師爺，日後為她出謀獻計，並對他們三人偷古玩一事既往不咎。
別都已查到藥水樽的由來，肅恭亦對此案有了眉目。小鳳發現賢慧身上沾有狗毛，賢慧謂她曾去祝賀大富添丁。金香和肅恭不約而同想到這案的兇手。這時金香率眾到徐家祝賀，賢慧對大富指曾跟他講過閹人詛咒的事，卻想不到他陷她不義。大富呼冤，卻無從辯白引至咳嗽，拿咳藥水止咳。丹田將拾到的藥水樽與大富的藥水樽作對比，果然一模一樣，金香由此指證大富是毒魚殺豬的兇手。大富像受了受屈，發誓要金家雞犬不寧。金家村口後來出現招親長龍，金香更大派福袋，其他女眷對報名男士殷勤服侍，而帶男也換了一身女裝，明艷照人。
