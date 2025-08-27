「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
麻雀樂團／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(8月27日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百二十九集「都是好奇惹的禍」(08/27)
璟風對彤彤照顧有加，彤彤懷疑璟風對她有意，遂刻意迴避。尚善、若水知悉彤彤的困擾，向城安、凌凌探聽璟風的心意，推斷璟風真正鍾情的，其實是瑞素。彤彤得悉後，竟以瑞素為由，向璟風取得不少好處，背後原來另有盤算……尚善察覺彤彤的意圖，勸她不要「玩火」，但彤彤不以為意，結果破壞了璟風、瑞素的關係！另一邊廂，璟風與城安等人討論後，終於明白瑞素刻意避開他的原因，決心要向瑞素解釋清楚……
麻雀樂團（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二十三集 (08/27)
張鐵決定成立慈善信託基金，並強制公會成員捐出半成盈利作資金池，長遠為麻雀行業去污名化。方案被公會幹事大力反對，張鐵依司徒久建議，揚言解散麻雀公會，引起軒然大波。港灣樂團公演在即，門票銷情並不理想，本應在希臘巡迴演出的孝成竟回港，更抽身救場……歐陽宗突然回復正常，並糾集幹事與成員罷免司徒久和張鐵，要再舉行麻雀大賽來重選主席。司徒久在張鐵鼓勵下，決心打好與歐陽宗的新「南北大戰」，為張鐵的方案鋪路……
藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十八集 (08/27)
之行受封，蔣襄擊鼓狀告平津侯科舉舞弊，平津侯被押入大牢，藏海向平津侯表露自己是蒯鐸之子。平津侯被降為庶人，威脅獄卒代為送血書給靜賢，藏海派人把血書調包，靜賢叫陸燃模仿平津侯的字跡寫血書，送到張浪手上。
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第6集
金家女人個個心高氣傲，小鳳要改變她們形象，以吸引更多男士報名提親；金香看過一班招親者，但沒有一個合心意，於是晉昇引見風度翩翩的高軍而至。
金香見他精通中英文，又是武館教頭，頗合心意，於是跟高軍簽定虛龍假鳳保密合同。帶男換上女服後渾身不自在，更被一男子騷擾，一怒之下打了那男子一頓，更拂袖而去。小鳳追到橫巷，帶男衝出，要搶去小鳳的衣服。二人拉扯著，被人誤會在幹苟且之事，更向他們淋水。二人跑至溪邊，帶男終換了小鳳的男裝，感到一身舒服，二人在溪邊嬉水。
高軍找到報紙刊載帶弟穿着性感在舞廳表演魔術，晉昇更知道帶弟曾看中一名九流詩人白浪。在回金家途中，晉昇遇到牛女，而熱狗在旁相伴，牠頸上更繫了一粒珍珠。晉昇請牛女和熱狗吃朱古力，趁機取走牠的珍珠，卻給經過的丹田看到。
肅恭三人等晉昇回來，規勸他不要對女人動心，肅恭看到他手上拿着一顆上等貢品珍珠，晉昇稱是牛女在家前院拾到的。別都未能治好多寶天花，丹田亦對自己沒信心，不敢醫治多寶，寧願打電報去找北平的中醫。
金香跟肅恭研究殺豬毒魚一案，想起當日到大富家祝賀時，看到他的表情，已感覺他被冤枉，所以覺得他不是兇手。肅恭拿出晉昇的珍珠，金香一看便知道誰是珍珠主人。金家在校場前舉行金香招親大會，高軍和數十名參加者，進行一連串的文試武鬥，最後選出高軍和尤條文等人進入四強。金香再宣布翌日舉行群毆，勝出者便是她的乘龍快婿。晚上，金昌拉振西鬼鬼祟祟走入廚房，自言花了很多錢才買到了馬勃散，並送給振西。
早上，大家正在吃早餐，金昌用眼神試探知振西有沒有服用馬勃散，振西卻沒有表明。金香催促大家快吃早點，這時工人分派各人一碗加了好味素的白粥，各人聽見是由死豬提煉而成，因此都不感興趣，獨是金香和肅恭大讚好味。
群毆比試開始，初時高軍佔有優勢，但條文三人合力進攻，出其不意向高軍施放毒針，高軍終被條文擊中暈倒。條文得勝時不忘多謝契爺大富。金香醒悟，得知是大富收賣條文參賽。後丹田從高軍身上找到麻醉針。金香突然渾身感灼熱，急急騎馬離開；同樣肅恭亦全身火燙，他走入龍頭山山洞找到金香。二人這時仍火燙冒汗，肅恭懷疑吃了春藥……
