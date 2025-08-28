麻雀樂團／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(8月28日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百三十集「白「蛇」傳」(08/28)

樹仁往片場拍照，意外遇上兩名衣著古怪的女子，並因某些原因而遭其中一人打傷！幸得一名和尚出現制止，並追趕她們而離去。由於當晚片場並無工作人員開工，熊家眾人討論樹仁的奇遇，談到三人可能是《白蛇傳》中的蛇妖與法海和尚，樹根卻稱屬無稽之談。其後，樹仁在熊家發現蛇蹤，擔心「蛇妖」欲加害於他，本想暫避他處，詎料……樹仁躲於熊家設法保命，其被打傷的患處雖劇痛，也不肯就醫，此時城安提到一個可解決問題的方法……

麻雀樂團（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

麻雀樂團

第二十四集 (08/28)

家明突然回港，打算退出北京青年樂團，並留在港灣樂團，家人們察覺家明有所隱瞞。歐陽宗向家明坦白之前是裝失憶，又將當年司徒發曾見沈盈之事和盤托出……張鐵提出藉德旺上市脅逼歐陽宗，司徒久阻止。家明早在北京被貶為後備樂手，就連於港灣的普通練習也失去信心，遭孝成趕出練習室，程朗嘗試以司徒久的麻雀心法「心定」來激勵家明。麻雀公會公佈重選主席的比試項目是四人麻雀「清五關」，張鐵仍未明白規則就被司徒久選為隊友……

藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十九集 (08/28)

曹靜賢計謀得逞，木吉營將士前來劫獄，莊蘆隱只得下令衝入皇城面聖伸冤。莊之行被人引出侯府，遇到其父舊部，藏海出現讓他離京保命。交戰現場，藏海躲在暗處放冷箭，莊之行竟趕到勸其父放棄攻城，父子二人展開對決…

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第7集

金香和肅恭同吃了馬勃散發作，肅恭仍清醒因而一掌推開金香，令她躺在地上不能動彈。肅恭欲扶起金香卻誤踢石頭，跌在金香身上。金昌來到，見他們衣衫不整，懷疑他們在鬼混。祠堂內，金香要面對福祿壽全四大長老。丹田三人趁金家所有人聚集祠堂，即到柴房救肅恭，卻被大力和發達發現，把他們四人捉到祠堂。肅恭表明與金香光明磊落，金香乘機虛構她十年前已在北平認識肅恭，後來成為戀人，卻因階級有別，肅恭捨她而去。

金淑認為在這個新時代，只要金香和肅恭真心相愛，好應讓他們擇吉成親。因失信村民，金香甘願受罰退位讓賢。肅恭向金香要求嫁妝，還丹田和晉昇自由身，兼送醫館，以及七百大洋作聘禮，金香答允。肅恭將醫館交由精通醫理的丹田主理，他們則繼續追查落藥者的事。對於推選當家之事，金淑要考慮三天。多寶不肯吃藥，遭大芝打至嚎哭，肅恭自願餵多寶吃藥。金昌害怕馬勃散一事被識破，着振西送錢予羅拔臣遠走高飛，免除後患。

肅恭送了醫館給丹田，讓晉昇與小鳳協助打理，但丹田拒絕醫治多寶。經肅恭勸解，丹田想起當年肅恭患天花，他懇求孫御醫幫忙，孫御醫教他用「兔皮療碗豆瘡方」醫好肅恭。擺着金福隆未來掌匙人姿態，金昌意氣風發，各人不忘巴結奉承。振西把錢給羅拔臣着他離開金家村，而晉昇原來一直從後跟蹤；晉昇返回金家村又見帶弟吸煙，晉昇識穿帶弟假扮夢遊。晉昇說出所知道帶弟的一切，帶弟不解，晉昇卻指出上海報紙已刊載她的醜聞，帶弟怕金昌知道她的事，故此願意與晉昇交換條件。

金香為婚事忙至食慾不振，對安嬸所煮的大堆菜餚毫無胃口。金香看見金淑愁眉苦臉，又見桌上擺滿糖水，得知原來大芝等人做了各式各樣的甜品巴結金淑，目的志在金淑讓她們的至愛做當家。在祠堂裏，金淑逐個品評各個有機會入選的候選人，而最後只剩下金昌和多寶二人。在二選一之下，金淑屬意金昌，並將鎖匙交予金昌。金昌當選當家後大為感動，肅恭舉手反對，更取出馬勃散，金昌看見不禁大吃一驚。丹田指馬勃散即是春藥，金香說她和肅恭吃過馬勃散後險做出醜事。晉昇帶羅拔臣來到，指人證物證俱在，金昌沒法抵賴。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！