麻雀樂團／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(8月29日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百三十一集「被追蹤的福氣」(08/29)
熊家眾人發現樹根似乎記憶力衰退，出於擔心，遂暗中設法監視其行蹤，以策安全，卻事與願違。樹根識破眾人的安排，不忿被當作「老懵懂」，決意為自己平反！其後，樹根遇上池富，發現對方記性極差，且因某些緣故乏人照顧，於是安排他於熊家暫住。尚善等人察覺，樹根因照顧池富而令思維更為敏捷。另一方面，樹根並非無償照顧池富。而為防池富忘記繳交食宿等費用，樹根早已做好保障措施，本以為萬無一失，詎料……
麻雀樂團（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二十五集(大結局) (08/29)
一場決定麻雀業界命運的牌局展開，司徒久、歐陽宗兩方要鬥快糊出五種指定牌型，但這場牌局鬥的不是技術，而是運。麻雀公會主席之爭結束，司徒久邀歐陽宗到家中，共聚一頓「司徒家」晚飯……家明、孝成為港灣樂團完成公演後，離開了司徒家，程晴也隨孝成前赴美國。如今陪伴司徒久的只有程朗，全因張鐵也決心離開。兩年後，張鐵於灣仔被一段大提琴聲所吸引，而在她面前的是一場港灣樂團街頭快閃演奏……
藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第二十集 (08/29)
藏海察覺自己為報仇而摧毀了莊之行一生，感到矛盾。曹靜賢到平津侯府尋癸璽，中了藏海設的機關。香暗荼求藏海別向冬夏女王報仇卻不獲答應。冬夏女王訪大雍獻寶，寶物藏木宮中，藏海解木宮時發現竟與他爹的設計一樣…
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第8集
晉昇帶羅拔臣至，拔臣指是金昌向他買馬勃散。金昌指以為馬勃散是生仔藥，買來送給振西吃，但陰差陽錯振西誤將馬勃散與好味素掉亂，才讓金香和肅恭吃了。肅恭只得將錯就錯，繼續做戲，更謂與金香有情人終成眷屬。金昌出錯免除當家之職，大芝終得償所願，手執當家大鎖匙。金昌面對三個女兒的抱怨，心內也極難受，尤其是失去金家大鎖匙。大芝帶多寶到神樓感謝神恩，大芝即賞多寶一袋銀元。
多寶經過魚塘，見丹田在清理魚塘垃圾，走近丹田，欲推他下魚塘，卻被小鳳和晉昇眼明手快抱起他。小鳳發現金香近日掉了不少頭髮，肅恭也擔心金香身體有毛病。多寶找四子陪他踢波，四人乘機將他的錢分了。
帶弟在後山等晉昇，但發現他沒帶來要取回的報紙，於是生氣離去。帶弟憂心忡忡，怕事件被父母得知，倒頭睡在床上，卻發現晉昇在床上以大被幪頭。帶弟不要再受晉昇玩弄，於是將衫裙脫下威脅指控他強暴她，晉昇由此再不敢戲弄帶弟。大芝召集各人到米舖開會，她要各人提出意見讓金福隆賺更多錢，但大芝其實早已有全盤計劃。
金昌和帶男不和，飲茶時分開兩張桌坐著。小鳳勸帶男和金昌團結，金昌和帶男各自表述，卻都要與大芝對抗。金昌離開茶樓，與賢祖到新開張的澡堂推拿。這時一名顧客不滿黃蓮手藝，因此澡堂老闆要炒黃蓮。金昌義氣上身，指定黃蓮全身推拿。黃蓮向金昌道出祖父患病，她外出打工賺取藥費。
黃蓮在街售賣火柴，遇着兩名收保護費的惡漢，帶男瀟灑將惡漢打走。黃蓮多謝帶男相救，帶男知道黃蓮身世可憐，特意幫她買火柴，又送她回家。帶男羨慕她爺孫感情要好，黃蓮安慰帶男，並祝願她父女早日和好。大芝催逼各人交出違規人員名單，各人抗拒，採取不合作態度。
一直沉默的金昌突然發言，身先士卒，檢舉羅蟹掃米碌換錢，於是大芝要羅蟹停職接受調查。帶男氣父親賣友求榮，要金香返回米舖主持。肅恭帶金香到醫館，經丹田把過脈，證實金香消化不良導致食慾不振，更斷言若她不再吃東西，七日內必會死去。
肅恭決為金香下廚，煮出金香愛吃的菜式；四子見金香大啖咀嚼，以為金香會把菜餚吞下去，但金香還是將菜吐了出來。晉昇向村民派發紅燈籠時，忽見發達帶着正義一同返回金家，打探下才知道正義是金家遠房親戚，而今次是來喝喜酒。賢慧帶肅恭到大廳見各親戚，卻忽聞正義的聲音……
