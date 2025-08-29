男子認姦未成年自閉繼女 事主母求情隻字不提女兒
麻雀樂團 大結局 ｜結局17分鐘麻雀大戰拍足兩Day 姜大衞譚俊彥抱病拍攝交足戲
「贏要贏得光彩，輸要輸得精彩」，今晚播映大結局的《麻雀樂團》，最大焦點場口，非司徒久（譚俊彥飾）及宗叔（姜大衞John哥飾）的「清五關」麻雀對決莫屬，二人的搭擋分別是鐵姐（李佳芯飾）及樂少（唐嘉麟飾）。「清五關」的玩法是，先合力食出五大奇牌：十三么、十八羅漢、大三元、大四喜及九子連環的組別為之勝出，而鐵姐及樂少的主要任務則是負責誅敵對一組！
John哥親揭麻雀戲難拍之謎
談到結局的「清五關」對決，姜大衞John哥接受官方訪問時，透露是其中一場最愛又最辛苦的場口。John哥：「拍戲打麻雀真係唔同自己打麻雀嘅，呢場戲係拍得幾辛苦，但又拍得幾過癮。其實打麻雀好難拍，除咗要記住每個動作，打牌定攞牌時要講對白，四個人都要配合得好好。我哋呢場戲都拍咗成兩日。」John透露拍攝麻雀戲時由於身體抱恙，感到非常不舒服，故主動要求需要停拍，貼心的劇組亦全面配合，讓John哥可稍事回家休息翌日再戰。John哥：「我同阿Shaun,、Ali都病呀嗰日，但我哋都堅持住繼續拍，最後一場我頂唔順，就同導演講搞唔掂，之後第二日再拍咗半日。」
值得留意的是，三位主角雖然同時病倒，但不但專業地堅持繼續開工，而且三位在這場結局戲中都相當搶戲，John哥好戲唔在講，阿Shaun及Ali亦給了相當有層次的表情包，再加上韋家雄及何啟南兩位「花生友」的好戲助攻，整整17分鐘的結局麻雀對戰都相當緊張、半秒悶場也沒有。
大結局有驚喜彩蛋
結局另一焦點，自然是阿Shaun與Ali的感情發展！雖然融入司徒家的鐵姐與久哥已經默契十足，奈何二人關係一直未見明朗化，根據官方今日率先發布的大結局精彩畫面搶先睇，鐵姐與久哥在電車路旁的一場感情戲充斥傷感氛圍，鐵姐更含著滿眶不捨而又自嘲的眼淚，Bad End味濃。另邊廂，大結局的預告片中，有一段阿Shaun當眾彈琴給阿鐵聽的片段，令人更好奇「久鐵CP」的最終感情走向。
其他人也在看
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《九龍城寨》後傳搶先開拍 導演親揭「陳浩南」鄭伊健客串可能
電影《九龍城寨之圍城》爆紅，全城期待開拍前傳《龍頭》及後傳《終章》，近日導演鄭保瑞亮相網上頻道，披露續作進度，大爆主角林峯今年1月已開始再接受訓練，會先開拍《終章》：「其實兩邊劇本都同時發展緊，既然阿峯訓練中，加上市場上考慮，咁應該係拍《終章》先，因為《龍頭》佢角色未出世。」東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華姐冠軍廖碧兒轉戰商界近日歸隱田園自給自足 備受TVB力捧曾被冠上拜金之名
2001年華姐冠軍廖碧兒 （Bernice）近年投身商界，並忙於經營紅酒生意。她最近於小紅書分享田園生活的點滴，自給自足的她親田下田種植，又親身示範煮岀農家菜。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前亞視小生段偉倫今早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前
曾為亞視小生的段偉倫於今天（27日）早上離世，終年67歲。有傳段偉倫因腎衰竭而病逝，其好友盧惠光回覆傳媒查詢時證實了死訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭融發文透露爸爸離世 貼童年合照悼念「心撕裂了」
歌手鄭融昨晚（27日）於社交平台發布童年一家三口合照，難過公布爸爸離世消失，並發文指：「這輩子最幸福的事，就是能成為你女兒。最敬愛的爸爸，天家再見。 一定再見。很難上的一課。心撕裂了。感謝您，永遠愛你。 上帝愛你。」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
何穗突然清空社交網停工神隱 驚傳與陳偉霆秘婚生B
【on.cc東網專訊】內地超模何穗與男神陳偉霆被爆戀情多年，關係一直備受關注，近日何穗社交網忽然清空，貼文全被隱藏，即時引起外界熱議，有指她近半年已無新代言，更未有出席大型時尚活動，並婉拒了知名時尚雜誌拍攝，疑似低調退圈，繼而惹起揣測，有網民估計因她與陳偉霆秘婚東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 1 天前
銀色債券2025｜政府下午公布發行詳情 近年保底息率達5厘
香港政府今日(29日)發公告，表示財經事務及庫務局局長許正宇將於下午3時30分將主持發行銀色債券記者會，屆時料披露更多新一期銀債的細節。 滙豐中銀為聯席安排行 金管局副總裁陳維民、發展局首席助理秘書長(項目推展及策略)馮耀文，以及香港上海滙豐銀行和中國銀行(香港)的代表亦會出席。政府就是次發行2025年度銀am730 ・ 1 小時前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 3 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前