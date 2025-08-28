經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
麻雀樂團 結局篇｜ 胡敏芝憑「驚青程晴」IG Followers人數遞增 與謝東閔組CP成網民最愛
昨晚（27日）播出的《麻雀樂團》，劇情講述由鐵姐（李佳芯飾）決定成立慈善信託基金，強制公會成員捐出半成盈利作資金池，被公會幹事大力反對，引起軒然大波；在這緊要關頭，之前身份+記憶錯亂的宗叔（姜大衞飾）突然回復正常介入事件，忠奸難辨。另邊廂，在希臘巡迴演出的阿Kim（謝東閔飾），因為當地發生天災突然多出兩個月空檔，即秘密飛返港向程晴（胡敏芝飾）送上驚喜，相當Sweet Sweet！
昨晚，程晴因為緊張阿Kim但又得不到阿Kim回覆，正當她錄音鬧爆男方時，阿Kim突然化身漢堡包店員向程晴甜言蜜語，胡敏芝（Karen）當下的一個「擋不住的甜笑」，令無數網民陷入冧豬狀態：「金、程CP真係好襯」、「胡小姐同閔大人超正」、「Cute CP」、「呢一個感情線真係好好睇」；並大讚Karen及謝東閔今次演出相當成功！「閔大人做指揮家扮得好型，好靚仔」、「幾得意，這個女仔，做得幾真實真係做到」、「蠢蠢哋的程晴，好可愛」、「程晴角色帶一點傻氣，可愛。」
憑《麻雀樂團》成功彈出的Karen，可塑性相當高，程晴這個角色除了夠晒騰雞及搞笑，結局周的一場食飯喊戲，Karen更喊出了潛力及演技，獲網民大讚喊得自然兼有感染力。不說不知道，原來《麻雀》是Karen的處女電視劇，換言之這場亦是她的幕前處女喊戲。談到喊戲揮灑自如，Karen接受官方訪問時，除感激譚俊彥及李佳芯的幫忙外，並指因《麻雀樂團》是她的家：「呢場戲嗰陣差唔多尾聲喇，大家對咗好多日，真係好有一家人嘅感覺；其實嗰時我見佢哋係多過見自己屋企人 …因為咁氣氛所有嘢喺晒度，就好易代入。今次經驗對我嚟講好寶貴，自己好珍惜今次嘅機會，我其實仲有好多可以改善嘅地方，但想講嘅係，今次真係學咗好多嘢，Shaun（譚俊彥）、Ali（李佳芯）、監製、導演教咗我好多嘢；好多謝監製Marco揀我，因為我係新人，可能好伏架嘛，所以我更加要努力做好件事，因為唔想辜負人哋嘅作品同埋信任。《麻雀樂團》係一個好有愛嘅大家庭，所有人都好好，好多謝《麻雀樂團》畀咗一個家我。」
問到Marco為何如此大膽起用胡敏芝這個新人飾演如此重要的程晴，Marco笑言起初是劇組覺得她與角色perfect match推薦給他，後來覺得胡敏芝果真演得十分好決定加戲給對方：「套劇仲未出街時，我哋幕後無論拍攝同剪片，都大讚程晴呢個角色，我哋都睇好佢入屋，恭喜Karen（胡敏芝）最後真係做到。」據知憑《麻雀》成功入屋的Karen，除了IG Followers有增長，更獲網民推舉為真人騷《女神配對計劃》第二季熱門候選女神，對此，Karen謙稱：「多謝大家，但我覺得自己唔係女神啦。」
