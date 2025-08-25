天文台料低壓區本週中入南海
麻雀樂團 25集劇情懶人包︳李佳芯離巢之作 譚俊彥 郭柏妍 姜大衛 主演
故事大綱
大龍鳳麻雀館第二代傳人司徒久(譚俊彥飾)年少繼承家業，雀館見證灣仔區變遷，「碰」、「槓」聲中滿載人情味！一成不變的司徒久竟肯斥資收購瀕臨解散的港灣樂團，得力助手張鐵(李佳芯飾)原本強烈反對，當知悉其收購樂團是為了失散多年的女兒兼樂手沈家明(郭柏妍飾)，終願意出任副團長，從中協助二人相認……德旺集團主席歐陽宗(姜大衞飾)當年於麻雀大戰中敗給司徒久的父親，承諾德旺不會踏足灣仔；這位麻雀梟雄多年後捲土重來，要使計對付司徒久，最終司徒久能否守住大龍鳳？
第一集 (07/28)
大龍鳯麻雀館第二代老闆司徒久早年收養程朗、程晴，三人以兄妹相稱。司徒久在店門外高放麻雀聲送別離世的老顧客，任職警察的程朗接投訴到場了解卻掀矛盾……司徒久的得力助手張鐵與程朗、程晴共聚司徒家用餐，司徒久竟提出要程朗離職，接手大龍鳳……司徒久收到一隻神秘的USB手指，片中見一名小女孩拉着大提琴，司徒久不明所以。司徒久當晚夢見離開多年的妻子沈盈，及後認定片中一把女士的聲音就是沈盈，更為他誕下女兒……
第二集 (07/29)
司徒久在家添置一組昂貴的高級音響，程朗、程晴感莫名奇妙。港灣業餘樂團首席大提琴手家明面試職業樂團失敗，又接到學生家長停止大提琴授課的來電；港灣樂團亦傳來贊助商終止合作消息，演奏會被迫取消，家明大受打擊……司徒久再收到另一USB影片，即聯同好友張威、吳駿強尋找妻女下落，終在網上找到名為沈家明的女子……張鐵得悉司徒久要花費大筆金錢，想找他問個明白。港灣樂團眾團員面見新贊助商，家明初次與司徒久碰面……
第三集 (07/30)
德旺集團主席歐陽宗到訪大龍鳯，與司徒久、張威、駿強展開牌局，司徒久沒想到賭注竟是大龍鳯的股份……司徒久贊助港灣樂團的決定引來張鐵強烈反對，但司徒久一意孤行，更帶同張鐵會見港灣樂團團長。張鐵發現樂團經營不周，團長私吞贊助，她提出收購整個樂團，司徒久成為港灣樂團的新團長。樂團面臨解散危機，團員紛紛反對麻雀館贊助樂團，要求退團，司徒久決意相約眾樂手，希望挽留大家。歐陽宗為張威提供高薪厚職，但設一條件……
第四集 (07/31)
司徒久幫經營快餐店的程晴送貨，怪責程晴聘請的新員工辦事不力，要求程晴解僱對方，沒料到該員工就是家明……司徒久要求張鐵撰稿挽留港灣樂團團員，張鐵卻誤會司徒久為追求家明才收購樂團，司徒久有口難言。張鐵以離職要脅司徒久道出真相，司徒久只好講出家明是他的女兒，張鐵感驚愕。司徒久、張鐵會見團員，被團員連番質疑，司徒久訴說心底話，嘗試以真誠和熱情打動大家。司徒久再收到USB，片中是沈盈錄下對司徒久的一番話……
第五集 (08/01)
司徒久得知家明暫住樂團練習室，愛女心切，邀請家明住進司徒家。司徒久盼和女兒相認，被張鐵勸阻。程晴、程朗也設法讓家明住進司徒家，兩方爭奪，互數不是。麻雀公會主席歐陽宗帶同一眾公會成員前往大龍鳯，邀請司徒久加入公會，要令大龍鳯成為其管轄下的其中一員……晚飯在即，司徒家召開家庭會議，司徒久與程朗、程晴就住進司徒家的新成員展開投票。張鐵竟不請自來，要求暫住司徒家，及後家明到訪，更令司徒家陷入一片混亂……
第六集 (08/04)
家明住進司徒家，程朗、程晴察覺司徒久對待家明甚是不尋常，懷疑司徒久追求家明……享負盛名的天才年青指揮家金孝成受邀到港舉行演奏會，委託人竟是歐陽宗。司徒久、張鐵為港灣樂團欠缺指揮而煩惱，張鐵覺事有湊巧，懷疑是歐陽宗詭計，卻無可奈何只能與歐陽宗談洽商借孝成，更要面對一場不公平的牌局……家明的大提琴因一次搶劫被弄破，維修費高昂，司徒久忙為家明打算卻被拒。司徒久只好找來張威、駿強，並帶家明到大龍鳯……
第七集 (08/05)
家明和司徒久、駿強、張威打麻雀，察覺大家「鬆章」讓她可賺錢修琴，更懷疑司徒久想追求她……歐陽宗一邊阻撓張鐵到新加坡找樂團指揮，一邊用法律條文要脅孝成不得離港。孝成光顧程晴的快餐店，開啤酒後發現沒帶錢，程晴要他對着鏡頭承認欠款……程朗取走家明的大提琴去維修，家明大為緊張，二人立下借據。張鐵在找指揮一事上寸步難行，與司徒久等人商討對策，既然歐陽宗想以主席身分對付大龍鳳，司徒久決定將計就計加入公會……
第八集 (08/06)
家明的大提琴維修好，以琴音答謝司徒久一家，司徒久勾起和沈盈邂逅一刻……司徒久和張鐵初會孝成，樂團希望藉視像演奏來說服孝成當指揮，孝成縱將樂團批評得一文不值，仍打算與樂手們見面。張威發現駿強出賣司徒久，當面對質下，駿強直認被歐陽宗的優厚條件收買；司徒久一笑置之，其實內心苦澀……孝成狠批眾樂手，張鐵鏗鏘有力地反駁，保住樂手們的尊嚴……有人在大龍鳳門外派利是搶客，司徒久到公會理論，歐陽宗提議「打盲章」。
第九集 (08/07)
孝成答應當指揮，全因程晴利用欠款視頻，迫令孝成就範。「盲章」對決結束，歐陽宗明言只有讓他入主，才可保住大龍鳳；司徒久斷然拒絕，更打算鬥派利是，要玉石俱焚。孝成初次指揮港灣樂團練習，但眾樂手表現參差，演練遠未達標。家明私下找上孝成，孝成也直言樂手資質不夠，對樂團不存厚望。家明心中縱感洩氣，仍安慰着樂手們……張鐵向司徒久獻計，透過張威找來一大群人，輪流到派利是搶客的雀館拿利是，對方最終叫停派錢計劃……
第十集 (08/08)
司徒久刻意遲到，要挑釁麻雀公會一眾成員，特別是主席歐陽宗。孝成已三天沒到港灣樂團指揮練習，程晴軟硬兼施地遊說，二人拉扯打鬧一幕卻被程朗撞見。程朗誤會兩人在拍拖，暗暗盯上孝成……張鐵暗中取得三名幹事的支持，想推舉司徒久出選公會主席，打破歐陽宗的霸權。張鐵費盡唇舌也說服不了司徒久參選，氣得拂袖而去。張鐵生病留家休息，歐陽宗突然到訪，拋出德旺集團CEO的優厚條件，要挖角張鐵，司徒久得悉後匆匆趕回家……
第十一集 (08/11)
歐陽宗為司徒久要爭逐麻雀公會主席而感興奮，只因自司徒久的父親死後，再沒對手能夠威脅到他。孝成到快餐店找程晴訴苦，卻碰見樂團樂手們。程晴得知孝成被程朗針對後找程朗理論，兄妹二人不歡而散……駿強幫司徒久拉票，卻處處碰壁，歐陽宗竟出手相助……程朗愛護程晴，沒再留難孝成。孝成信守承諾，假裝程晴的男友陪她出席同學會。孝成送程晴到家樓下，程晴帶醉吻謝，卻被剛好回家的司徒久發現，程晴和孝成的關係似乎難以說清。
第十二集 (08/12)
孝成被司徒久的威嚴震懾，慌亂下假裝承認和程晴在拍拖，程晴得知後甚憂心，孝成着程晴可於演奏會後狠撇他。歐陽宗報讀家明的大提琴班，似有陰謀……司徒家聚餐，眾人樂也融融各自傾訴心底話。程朗向家明解釋與小師妹的關係；孝成拒絕程晴刪除欠款影片的提議；司徒久向張鐵細說弟妹之母的往事。公會主席提名截止日將近，司徒久仍差數票才可參選，張鐵苦無對策下私自找歐陽宗卻不果。死心不息的她潛入德旺，竟發現歐陽宗的秘密……
第十三集 (08/13)
張鐵提議司徒久以歐陽宗的秘密要脅他讓出五票，令司徒久夠票參選公會主席……家明於程朗建議下，在音樂面試時蒙眼演奏，終克服怯場問題；儘管獲得面試方賞識，家明卻決心留在港灣樂團。前度找程晴傾訴心事，孝成要程晴提防被欺騙感情。司徒久突然想跟家明父女相認，被張鐵勸阻。司徒久將酒吧舖位贈予張威，張威誤會司徒久對張鐵有意思，張鐵內心紊亂。程朗追捕女子被殺案疑兇時受傷，及後疑兇現身大龍鳳，似有新目標……
第十四集 (08/14)
司徒久針對女子兇殺案疑犯的行徑，吩咐家明、程晴不得夜歸，並將防狼器贈予張鐵，張鐵感窩心。麻雀公會主席選舉在即，歐陽宗繼續暗中跟家明見面，揚言可帶她與父親見面……歐陽宗宣佈是次選舉改以二人麻雀決勝負，司徒久似欠信心……港灣樂團接受拍照採訪，司徒久和張鐵前往場地途中遇堵車，錯失了跟家明合照機會。歐陽宗出現狀況，仍不願押後比賽日期。為了與拉大提琴的家明更親近，同時實踐對沈盈的諾言，司徒久揚言要學鋼琴……
第十五集 (08/15)
麻雀比賽當天，司徒久與歐陽宗鬥得難分難解，歐陽宗玩心理戰提起家明身世，司徒久心神恍惚；同時，歐陽宗派人找家明，道出其母沈盈與司徒久關係非淺。比賽只餘四局，司徒久大發神威連糊三局，揚言最後一局跟歐陽宗打「盲章」……比賽結束，司徒久喜獲家明送贈鋼琴，張鐵察覺家明心事重重，原來家明已知悉司徒久是其生父，並請求張鐵保守秘密……連串風波暫時平息，張鐵找調音師上門調鋼琴，來者竟是女子連環兇殺案疑兇。
第十六集 (08/18)
女子連環兇殺案疑兇楊堅來訪，要親近張鐵……歐陽宗希望接受手術前，讓司徒久成為德旺集團繼承人，條件是要將大龍鳳招牌拆下來，司徒久面對市值達數十億的集團，竟天人交戰……程晴被前度的現任女友找碴，孝成挺身而出，向其前度直言日後會跟程晴結婚，程晴明知是謊言卻仍心甜。家明為如何面對司徒久而鬱悶，約了程朗唱K卻喝到大醉，引發兄弟二人吵架。歐陽宗手術在即，司徒久心中惻隱，讓他買下大龍鳳一成股份成為股東。
第十七集 (08/19)
歐陽宗手術後需休養，要司徒久管理麻雀公會，也想委託張鐵打理德旺集團。家明將於演奏會後加入北京青年交響樂團，要孝成保守秘密，二人都對港灣樂團前景不感樂觀。家明買了手錶要送給司徒久，引來程朗的醋意……司徒久宣佈將在公演後表演鋼琴獨奏，並要孝成操練他，家明猜出司徒久此舉是為了亡妻沈盈。張鐵對加入德旺一事終有決定，也勾起十歲時曾矢志要嫁給司徒久的回憶……楊堅似對張鐵步步進逼，大龍鳳也被淋紅油寫大字……
第十八集 (08/20)
司徒久猶豫應否與家明相認，及後似感應到父親給他的啟示，決心安排二人飯局。家明從蛛絲馬跡猜測司徒久打算父女相認，感抗拒下找張鐵商量，張鐵左右做人難，既要勸家明珍惜父女情，又告知司徒久其實家明早已知悉真相，司徒久感震驚……張鐵與德旺代理人就管理方針出現分歧，歐陽宗提議以一局麻雀來解決，張鐵想起當年司徒久親授入門技巧……楊堅對張鐵窮追不捨，要一親香澤。家明的大提琴聲響起，司徒久緬懷與沈盈的青春時光……
第十九集 (08/21)
司徒久謊稱夢見父親，要求司徒家成員每晚回家吃飯。張鐵公事繁忙，致電司徒久將會缺席晩餐，司徒久出言恐嚇；楊堅正為司徒久檢查鋼琴，並聽得咬牙切齒，他決定要給司徒久一個狠狠的教訓……警方接到匿名舉報，指大龍鳯麻雀館職員似在販毒，持牌人司徒久被搜出毒品而即時逮捕。張鐵在雨夜中消失；司徒久保釋後徹夜未眠，回想種種怪事，猜出綁架張鐵、陷害他的正是楊堅。楊堅現身脅逼司徒久如要拯救張鐵，必須切下一隻手指……
第二十集 (08/22)
司徒久遲遲未能選擇要切下哪隻手指，交由視像通訊中的張鐵決定。張鐵於心不忍，猶豫不決之際，司徒久突然反悔，拒絕為張鐵斷指，更與楊堅扭打起來……兩個月後，程晴終日無理取鬧，在司徒家中刁難孝成，其實是孝成和程晴的一齣戲，只為讓孝成離開時，司徒久不會遷怒於他們。司徒久已看穿二人演戲，提出讓程晴跟孝成前赴美國。牌照科寄來信件，裁定司徒久不適合做持牌人，拒絕大龍鳯麻雀館的續牌申請，大龍鳯面臨倒閉危機……
第二十一集 (08/25)
程朗坦言早在網上欣賞家明的大提琴畢業表演時，就深深迷上她，家明心頭一甜。司徒久縱為大龍鳳之事大感煩惱，在家人面前卻強忍不安，拼命維持平日的大哥模樣……歐陽宗本來答應家明到練習室看綵排，但對灣仔熟識的他竟迷路！司徒久向上訴委員會主席解釋被嫁禍藏毒之事卻不果，張鐵無計可施下提出藉德旺收購大龍鳳，以德旺名義申請牌照，司徒久一口拒絕。家明從程晴口中得知大龍鳳的危機，她向司徒久表示要留下來繼承大龍鳳……
第二十二集 (08/26)
家明決心留在港灣樂團，不往北京，要當大龍鳳新持牌人。司徒久不忍女兒步其後塵，為大龍鳳放棄所愛的人事物。司徒久揚言不出席演奏會，眾人心情低落，唯獨張鐵心存希望，為司徒久預備好禮服。張威力勸司徒久將大龍鳳賣給德旺，雙方爭持之際，收到歐陽宗入院消息。歐陽宗腦癌復發，記憶變得錯亂，司徒久百感交集，終趕赴演奏會與家明合奏一曲。一年後，歐陽宗退下火線，張鐵當上「麻雀館女王」；司徒久記掛沈盈母女，就會彈奏鋼琴。
第二十三集 (08/27)
張鐵決定成立慈善信託基金，並強制公會成員捐出半成盈利作資金池，長遠為麻雀行業去污名化。方案被公會幹事大力反對，張鐵依司徒久建議，揚言解散麻雀公會，引起軒然大波。港灣樂團公演在即，門票銷情並不理想，本應在希臘巡迴演出的孝成竟回港，更抽身救場……歐陽宗突然回復正常，並糾集幹事與成員罷免司徒久和張鐵，要再舉行麻雀大賽來重選主席。司徒久在張鐵鼓勵下，決心打好與歐陽宗的新「南北大戰」，為張鐵的方案鋪路……
第二十四集 (08/28)
家明突然回港，打算退出北京青年樂團，並留在港灣樂團，家人們察覺家明有所隱瞞。歐陽宗向家明坦白之前是裝失憶，又將當年司徒發曾見沈盈之事和盤托出……張鐵提出藉德旺上市脅逼歐陽宗，司徒久阻止。家明早在北京被貶為後備樂手，就連於港灣的普通練習也失去信心，遭孝成趕出練習室，程朗嘗試以司徒久的麻雀心法「心定」來激勵家明。麻雀公會公佈重選主席的比試項目是四人麻雀「清五關」，張鐵仍未明白規則就被司徒久選為隊友……
第二十五集(大結局) (08/29)
一場決定麻雀業界命運的牌局展開，司徒久、歐陽宗兩方要鬥快糊出五種指定牌型，但這場牌局鬥的不是技術，而是運。麻雀公會主席之爭結束，司徒久邀歐陽宗到家中，共聚一頓「司徒家」晚飯……家明、孝成為港灣樂團完成公演後，離開了司徒家，程晴也隨孝成前赴美國。如今陪伴司徒久的只有程朗，全因張鐵也決心離開。兩年後，張鐵於灣仔被一段大提琴聲所吸引，而在她面前的是一場港灣樂團街頭快閃演奏……
