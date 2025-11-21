黃之鋒被控串謀勾結 第二次提訊日未完成交付 續還押候明年3月訊

前香港眾志秘書長黃之鋒，今年 6 月初在赤柱監獄被捕，被控《國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件周五（21 日）進行交付高院前的第二次提訊日。



聆訊歷時不足 5 分鐘，《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德押後明年 3 月 6 日再訊。黃沒保釋申請，離庭時向公眾揮手。

聆訊不足 5 分鐘

控方由高級助理刑事檢控專員劉德偉代表，辯方由大律師姚穎彤代表，案件由《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德處理。周五聆訊歷時不足 5 分鐘，蘇惠德決定押後至 2026 年 3 月 6 日再訊。

廣告 廣告

是日旁聽席近乎滿座，包括數名外國領事代表、數名前學民思潮成員等人。

黃之鋒出庭時戴黑框眼鏡，臉部略顯瘦削，惟身型較之前健碩。他穿藍色裇衫、米白色長褲及灰色針織外套。黃開庭前頻望向公眾席，偶爾點頭和微笑，退庭時則向公眾揮手，有公眾高聲稱「撐住呀」，被法庭內人員叫停。

黃之鋒於 2025 年 6 月 6 日早上被捕，下午提堂正式被起訴。案件於同年 9 月 5 日進行第一次提訊日。

前學民思潮成員 Louis Lee（左）、錢詩文（女）。（《法庭線》記者攝）

「87A」禁報道交付程序內容

《裁判官條例》第 87A 條禁止報道「交付程序」內容；經「23 條」修訂後，裁判官處理被告申請解除限制時，須信納解除對司法公正而言是必需，而且不會不利國家安全才可批准。

法律101｜甚麼是「87A」？交付程序為何不能報道？

控罪指黃與羅冠聰等串謀犯案

黃之鋒（起訴時 28 歲），被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，指他於 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 11 月 23 日，在香港，與羅冠聰及其他身份不詳的人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施（i）對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，及（ii）對香港特別行政區政府或者中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果。

案件編號：WKCC2445/2025