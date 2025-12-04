黃仁勳晤特朗普稱支持晶片出口管制 不確定中國會否接受H200晶片

【Now新聞台】美國總統特朗普與英偉達行政總裁黃仁勳會面，討論晶片出口管制。

黃仁勳周三與特朗普會面，他在會後未有透露細節，但表示他個人是支持美國對晶片實施出口管制，以及確保美國企業擁有最多及最先進晶片供應。

但黃仁勳同時表示，英偉達應該向中國提供公司最具競爭力的晶片，英偉達亦不能將銷售到中國的晶片降格。對於華府正考慮對華出售運算能力較高的H200晶片，黃仁勳表示，他並不確定中國會否接受H200晶片。

