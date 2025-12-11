黃仁勳榮獲時代雜誌2025風雲人物「AI設計師」

（法新社紐約11日電） 美國「時代雜誌」（TIME）今天公布2025年年度風雲人物，由人工智慧（AI）的設計師們獲得殊榮。

時代雜誌於社群媒體X平台發布的照片顯示，一群科技企業的領導人坐在一根鋼梁上，其中有AI晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳、美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰以及全球首富馬斯克（Elon Musk）等人。

從1927年以來，時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人物或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

報導指出，「他們重新調整了政府政策、改變地緣政治格局，並將機器人帶近千萬戶家庭」。