黃偉綸：不論市況如何政府都會堅持造地 推地則有節有度

香港地小人多，土地是珍貴資源。財政司副司長黃偉綸今日（9日）出席一個地產業的論壇時表示，不論市況如何，政府都會堅持造地，以滿足社會需要，但推地就會節有度。房屋方面，他則表示公營房屋與私人住宅市場將分開處理，而未來5年公營房屋將平均每年落成逾3萬個單位，有助縮短輪候時間至4.5年。

黃偉綸表示，政府堅持造地是因為土地的準備時間相當長，以往亦曾因為太多次政府停止造地，令經濟復甦時土地供應未能滿足社會需要，造成很多後遺症，重申推地會有節有度。他又提到，根據政府的香港「2030+」規劃研究，預計至2048年需要約6000多公頃新增土地，政府已經鎖定約7,000公頃的土地供應，當中除了住宅或商業地，亦包括道路、社會設施、基建等。

黃偉綸又稱，無論市場高低都會繼續興建公營房屋，而在未來5年不計及3萬個簡約公屋單位，最新估算將會落成16.6萬伙公營房屋單位，平均每年建成逾3萬伙，有信心到2026/27財年可以將公屋綜合輪候時間進一步縮減至4.5年。

而北部都會區是未來10至20年最主要的土地和房屋供應來源，黃表示，政府在未來10年可以提供的3,000公頃熟地中，有逾半約1700公頃均來自北都，供應約21萬個住宅單位，當局會採用公私營合作、原址換地、試行片區開發等更多元發展模式，讓北都發展進一步提速提效。

