精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
黃偉綸︰1500宏福苑居民已入住酒店或過渡屋 費用全免且毋須擔心要再搬
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示仍有約40位宏福苑居民在屋苑附近的臨時庇護中心留宿，當局不會強制他們離開，另外有大約1500位居民正入住當局安排的酒店或過渡性房屋單位。
財政司副司長黃偉綸：「1500位當中，有三分二正入住過渡性房屋或者房協提供的單位，都有500位左右正入住酒店，稍後都會做一個適當的安排。如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。過渡性房屋我們起初說找到1800個單位，或許大家記得至昨天已找到超過2000個，受影響居民最多只有1900多戶，但我們覺得找多些，選擇多些，亦是正面的事。」
#要聞
其他人也在看
太平香港承保宏福苑 據報已投再保險
中國太平(0966.HK)旗下中國太平保險(香港)承保宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險等保險。內地媒體報道,太平香港承保的宏福苑相關保險已投保再保險分散風險,具體需理賠金額仍待勘定。infocast ・ 10 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 1 天前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 天前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 1 天前
川普：拜登自動簽名機代簽文件 全數失效
（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普今天宣布，所有在前總統拜登任內以「自動簽名機」（autopen）簽署的文件均「終止效力」。川普在社群媒體上說：「任何由『瞌睡喬拜登』（Sleepy Joe Biden）以自動簽名機簽署的文件，大約占了92%，在此一律終止，不再具有任何效力或作用。」法新社 ・ 19 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 天前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親稱收到壞消息：我同先生、叔仔會互相撐住｜Yahoo
事主 Winnie 今日（28日）早上在社交平台發文，表示「暫時消防都通知我咗係壞消息嚟」，她和家人會「撐住」。Yahoo新聞 ・ 3 天前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 廉署共拘捕 11 人 火警鐘揭未運作將執法｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 3 天前
特朗普政府將重新審查來自19個國家的綠卡持有人
Getty Images 特朗普政府表示，將重新審查發給來自19個國家的移民的綠卡。 美國公民及移民服務局局長約瑟夫‧埃德洛（Joseph Edlow）指出，總統已指示他對「所有來自相關國家的外籍人士的綠卡進行全面而嚴格的重新審查」。 當BBC詢問哪些國家在名單上時，該機構援引白宮六月的公告，其中包括阿富汗、古巴、海地、伊朗、索馬里和委內瑞拉。 此項宣布是在一起事件之後作出的：一名阿富汗籍男子涉嫌於週三（11月26日）在華盛頓特區槍擊兩名國民警衛隊士兵，並使他們重傷。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前