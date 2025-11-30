黃偉綸︰1500宏福苑居民已入住酒店或過渡屋 費用全免且毋須擔心要再搬

【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示仍有約40位宏福苑居民在屋苑附近的臨時庇護中心留宿，當局不會強制他們離開，另外有大約1500位居民正入住當局安排的酒店或過渡性房屋單位。

財政司副司長黃偉綸：「1500位當中，有三分二正入住過渡性房屋或者房協提供的單位，都有500位左右正入住酒店，稍後都會做一個適當的安排。如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。過渡性房屋我們起初說找到1800個單位，或許大家記得至昨天已找到超過2000個，受影響居民最多只有1900多戶，但我們覺得找多些，選擇多些，亦是正面的事。」

#要聞