黃傑龍：兩電減幅對商戶幫助較大 相信能源價格走勢向下

兩電明年減電費，中電電費將減2.6%，港燈電費則減2.2%。能源諮詢委員會主席黃傑龍表示，一般市民每戶每月大概節省10元，但對商戶幫助較大，例如一間普通酒樓每月電費數萬元，今次減幅可以節省近2,000元電費。

現時兩電的淨電費，由基本電費及燃料費組成。黃傑龍今早(19日)在港台節目表示，兩電有可容許的利潤上限，是政府跟兩電經過多時間討論簽訂的合約，當中基本電費上升是涉及日常維修保養等營運成本，希望兩電更好利用科技，提高成本效益。他又認為能源價格走勢下降是一個明顯減幅，如果並無發生巨大國際事件，相信能源價格走勢會向下，全年電費應該可以有減幅。

建議再找較平價的燃料

世界綠色組織行政總裁余遠騁在同一節目表示，減電費對市民或營商成本都是好事，今次是歸功於國際燃料價格下調，亦看到整體趨勢是向下，建議再找一些較平價的燃料，又希望兩電物色有競爭力的合約作採購。他又說，有很多因素影響國際燃料價格，例如戰事、天氣及產油國的產量等。至於多用天然氣，取代燒煤發電，要更換新發電機組，基本電費有機會上升，而新的機組效率會較高，相信這是一個轉型過程。

