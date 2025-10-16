Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

加拿大黃刀鎮玻璃帳篷睇夢幻極光！限時89折優惠 包3晚極光導賞、1日黃刀鎮觀光！可3日前免費取消

加拿大黃刀鎮是世界少數能穩定觀賞極光的地點之一，更被NASA評為最適合欣賞北極光的地方。這趟四天三夜的旅程，將在玻璃帳篷中靜候天際綻放的光芒，三晚由導遊帶到極光熱點，而且抵達黃刀鎮機場開始，無論是前往飯店或參加活動，均設有接送服務。現在預訂，更可享限時89折優惠，人均約$2,150起，即睇詳情。

黃刀鎮是世界少數能穩定觀賞極光的地點之一，更被NASA評為最適合欣賞北極光的地方。（官方圖片）

溫暖玻璃帳篷帳篷 靜待極光降臨

在北緯62度的國度下，黃刀鎮的夜空擁有極高的極光出現率，而這次行程安排，正是為了最大程度提升觀賞機會，前往遠離光害的湖畔或冰原，在溫暖舒適的玻璃帳篷或原住民帳篷中靜待極光降臨。而且免費提供熱飲與小吃，又有專業導遊協助拍攝極光照片，連續三晚均可有追逐極光機會。

前往遠離光害的湖畔或冰原，在溫暖舒適的玻璃帳篷或原住民帳篷中靜待極光降臨。（官方圖片）

城市導覽 秋冬各有大自然活動

白天的行程同樣精彩！走訪黃刀鎮的舊城區、飛行員紀念碑、大奴湖畔與博物館，了解這極光之都的歷史與文化。根據季節不同，可選擇參加秋季的卡梅倫瀑布徒步，或冬季的狗拉雪橇、冰釣、雪地摩托等活動，貼近北國自然，感受不同面貌的黃刀鎮。

根據季節不同，可選擇參加秋季的卡梅倫瀑布徒步，或冬季的狗拉雪橇、冰釣、雪地摩托等活動。（官方圖片）

89折優惠包3晚極光導賞、1日黃刀鎮觀光！可3日前免費取消

此本地團主要帶大家到小屋、原住民帳篷或極光觀賞休息區觀賞極光，晚上4小時等待極光的過程，會提供熱飲、小吃。到黃刀鎮的首日，導遊會在黃刀鎮機場迎接並安排交通送你到酒店，到晚上集合時間也會在酒店大堂等你，可以輕鬆Chill住睇極光。團費包括3晚的極光導賞、1日黃刀鎮觀光服務，如想參加卡梅倫瀑布徒步（秋季限定行程）/狗拉雪橇（冬季限定行程），可以額外付款參加。值得一提的是，此團可以在出發日期前3日免費取消，夠晒彈性，大家不妨趁低價入手，之後再慢慢計劃行程！

【限時優惠 89 折】加拿大黃刀鎮極光四天三夜｜玻璃帳篷賞極光 ＆ 城市導覽｜不含住宿

秋季行程：$2,150起 （原價$2,412）

冬季行程：$2,848起 （原價$3,022）

注意事項：

最早可預訂日：2025-10-12 禦寒套裝租借，包含：加拿大鵝冬裝、雪褲、雪地靴、防寒手套，每人四日共加幣115.5元（含稅）（僅適用於秋季行程） 導遊將在抵達大廳等候，請認明印有您名字及「Jiguang Tour 」牌子。 建議客人自行加買旅遊不便險，若天氣因素班機延遲或取消無法參加當天行程者是無法退款的，扺達黃刀鎮的後續相關活動還是會如期進行。 為避免現場因無網路服務導致無法開啟電子票券，建議可提前下載電子憑證，亦可列印出紙本票券以備不時之需。 此旅遊行程包括自由時間，旅行者應自行安排活動。 黃刀鎮航班因需求量大有機位額滿的可能，恕此行程不因航班取消或機位額滿等因素，因此提供退改或取消訂單的服務，敬請知悉。 如果航班在午夜或凌晨 1:00 抵達，由於規定入住時間為下午 4:00，旅客需要額外預訂一天的住宿

免費提供熱飲與小吃，又有專業導遊協助拍攝極光照片，連續三晚均可有追逐極光機會。（官方圖片）

