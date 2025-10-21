楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
黃劍文摯親離世悲慘童年曝光 悼念外公直言做唔到「男人流血不流淚」
《中年好聲音2》殿軍黃劍文於2024年喺麥花臣場館舉行人生正式首場個唱《黃劍文Stand By Kimman 演唱會》，全場座無虛席。黃劍文曾透露自己童年由外公、外婆及姨媽細心照顧下長大，因此建立咗深厚感情；兩年前面對外婆離世非常傷心。近日，黃劍文又喺社交平台上悼念外公去世，並貼出多張和外公嘅合照，字裡行間充滿對外公嘅懷念與感激。
日前，黃劍文再於社交平台撰寫長文，悼念剛離世嘅外公，寫道：「公公去天國搵婆婆，我哋遲啲天國見。」黃劍文大讚外公為人，表示外公以前做苦工，養活9個仔女，工作好辛苦一但都係一力承擔，冇乜點同人講佢工作嘅辛苦同埋遇到嘅危險。黃劍文透露，外公對佢嘅影響非常深遠，指細細個嗰陣，外公就教佢「男人流血不流淚」，不過今日嘅佢就忍唔住：「你教我男人流血不流淚，唔好意思，我今日流淚。因為，感謝您喺我生命當中教曉我嘅嘢，你雖然口不會說愛家人，但你行動話俾我哋聽家人嘅重要，你對家人嘅愛，永遠懷念你開懷大笑嘅樣子，係你話俾我聽，你會為我所做嘅感到驕傲。」
此外，黃劍文更分享外公和外婆先後信耶穌嘅故事，指外婆因大病痊癒後感受到耶穌嘅醫治奇蹟，開始參加教會，外公都伯喺每星期日陪外婆一起去教會。黃劍文感恩外公和外婆兩位摯親已離世，相信他們終會喺天國團聚。
其他人也在看
糖水食譜｜桑寄生蓮子蛋茶
桑寄生好處好，行氣活血、舒筋活絡、寧神安眠、補氣補血。大家可試吓啊～ - ［instagram: snowycookingkitchen］ ［Facebook: Snowy’s cooking kitchen ］Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
陳喬恩結婚三年老公「被爆有私生子」？上節目親自回應：我只能算了
台灣女星陳喬恩曾出演多套偶像劇爆紅，人氣高企，更被封「偶像劇女王」。近年陳喬恩轉往內地發展，2022年與馬來西亞富二代藝術家曾偉昌（Alan）結婚，去年更補辦婚禮，不過網上就有一直有傳男方出軌更有私生子一說，陳喬恩與Alan日前現身節目親自回應傳言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
昔舉報子瑜台獨！62歲黃安定居中國近況曝光
[NOWnews今日新聞]62歲藝人黃安，近年轉往中國發展，多次發表親中言論，還曾在TWICE成員周子瑜出道時，指控她台獨，遭到大批台灣民眾怒批。而19日黃安在微博PO出近況照，竟暴瘦超多、臉還受到略...今日新聞 娛樂 ・ 5 小時前
巨塔之后 劇情懶人包︳宣萱再逐視后力作 陳展鵬劉佩玥陳煒吳若希主演 TVB拿手豪門爭產劇
明塱醫院外科名醫董一妍(宣萱飾)敬佑生命，她跟明塱主席王進濤(鍾鎮濤飾)在歐洲盛大圓婚。然而，一妍未受王家眾人歡迎，她下嫁進濤亦不止是出於單純的愛意。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
袁文靜多謝Bob包涵變「包含」鬧笑話 林盛斌出PO：點同老婆解釋好呢
喺上海成長嘅袁文靜（Jane）係今屆港姐季軍，早前佢與亞軍施宇琪夥拍金牌司儀林盛斌（Bob）主持TVB台慶特備節目《攻你上大學》，嚟香港大半年嘅佢一直積極學習廣東話，不過最近就因廣東話或手誤擺烏龍而鬧出笑話。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
椒麻雞翅 -（烤箱、氣炸鍋版）
這款椒麻雞翅融合花椒與花雕酒的香氣，香麻帶勁、在家簡單用烤箱、氣炸鍋就能完成，而且成品讓人回味無窮，拿來下酒或當正餐配菜都適合。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8gCook1Cook煮一煮 ・ 21 小時前
她如何從練馬小女孩變傳奇？觀月亞里莎的星路大揭密！
觀月亞里莎，1976年12月5日生在東京練馬區，A型血的她4歲就開始拍廣告，當雜誌模特兒，小小年紀就超會搶鏡！👶 1989年，她在《老師也瘋狂II》演學生初登場，90年代初更跟宮澤理惠、牧瀨里穗並稱「3M」，靠廣告爆紅！Japhub日本集合 ・ 6 小時前
三文魚食譜｜脆皮粉嫩三文魚扒
同老公相識記念日時在小居攪了一個二人祝光晚餐的主菜我記得做了呢道菜Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
和別人坦誠相見泡澡我不行！外國人無法理解的日本泡湯文化4大現象
「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。 但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？ ※本文為受訪者的個人意見LIVE JAPAN ・ 12 小時前
楊振寧遺孀翁帆：他交出一份滿意的答卷
享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧先生，因病醫治無效，於 2025 年 10 月 18 日在北京逝世，享年 103 歲。鉅亨網 ・ 1 天前
雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安
藝人鄭家純（雞排妹）與日籍醫師Akira在日本輕井澤「森之美教堂」舉辦婚禮，浪漫圓了兩人多年前的約定，卻也意外讓Akira正面照外流曝光，引發熱議。對此，鄭家純親自發文說明是工作人員一時疏忽所致，不會責怪任何人，並以幽默態度回應：「好消息是：不會再有人懷疑我假結婚。壞消息是：我得面對Akira真的有點像蔣萬安這件事。」姊妹淘 ・ 9 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
胡杏兒專訪｜憶出道即任張家輝MV女主角 三孩之母為湊仔中港來回飛：工作就係屬於我嘅Me Time！
ViuTV新劇《絕命法官》的陣容相當有驚喜，男主角是近20年沒有拍劇的張家輝，另一位則是良久未有拍港劇的胡杏兒Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
台灣YTR砸16萬台幣北海道買房！網友全戰翻
[NOWnews今日新聞]台灣YouTuber夫妻「小夥伴日常」斥資約新台幣16萬元，在北海道買下屋齡50年的獨棟房，位置距離札幌1小時車程，交屋、開箱、改裝等一系列影片引發台灣網友正反兩派熱議，不少...今日新聞 ・ 1 天前
BLACKPINK來台開唱「LV三公子愛相隨」！Lisa唱完獨留台灣 網：先約會再回家？
南韓天團BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦兩天「DEADLINE」世界巡演，19日晚間畫下句點，兩場共吸引超過10萬名粉絲到場，盛況空前。演唱會結束後，Jisoo、Jennie、Rosé三人隨即搭車前往小港機場返韓，唯獨Lisa遲遲未現身，引發粉絲熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
張敬軒望摵甩「軒公」名字 方健儀承認疏忽留言致歉
張敬軒已由當年嘅「軒仔」變成「軒公」，樂於提攜後輩，直言開心見到唔少新一代歌手出現。日前，張敬軒出席商場演出活動，司儀為前TVB資深新聞主播方健儀；方健儀介紹張敬軒出場：「掌聲、歡呼聲，歡迎軒公張敬軒！」張敬軒於台上獻唱多首經典歌曲，包括《幾分鐘的約會》、《青春常駐》、《青春告別式》、《櫻花樹下》等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前