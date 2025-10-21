黃劍文摯親離世悲慘童年曝光 悼念外公直言做唔到「男人流血不流淚」

黃劍文悲慘童年曝光 發文悼念外公直言做唔到男人流血不流淚

《中年好聲音2》殿軍黃劍文於2024年喺麥花臣場館舉行人生正式首場個唱《黃劍文Stand By Kimman 演唱會》，全場座無虛席。黃劍文曾透露自己童年由外公、外婆及姨媽細心照顧下長大，因此建立咗深厚感情；兩年前面對外婆離世非常傷心。近日，黃劍文又喺社交平台上悼念外公去世，並貼出多張和外公嘅合照，字裡行間充滿對外公嘅懷念與感激。

日前，黃劍文再於社交平台撰寫長文，悼念剛離世嘅外公，寫道：「公公去天國搵婆婆，我哋遲啲天國見。」黃劍文大讚外公為人，表示外公以前做苦工，養活9個仔女，工作好辛苦一但都係一力承擔，冇乜點同人講佢工作嘅辛苦同埋遇到嘅危險。黃劍文透露，外公對佢嘅影響非常深遠，指細細個嗰陣，外公就教佢「男人流血不流淚」，不過今日嘅佢就忍唔住：「你教我男人流血不流淚，唔好意思，我今日流淚。因為，感謝您喺我生命當中教曉我嘅嘢，你雖然口不會說愛家人，但你行動話俾我哋聽家人嘅重要，你對家人嘅愛，永遠懷念你開懷大笑嘅樣子，係你話俾我聽，你會為我所做嘅感到驕傲。」

此外，黃劍文更分享外公和外婆先後信耶穌嘅故事，指外婆因大病痊癒後感受到耶穌嘅醫治奇蹟，開始參加教會，外公都伯喺每星期日陪外婆一起去教會。黃劍文感恩外公和外婆兩位摯親已離世，相信他們終會喺天國團聚。

黃劍文

黃劍文

黃劍文

黃劍文

黃劍文

