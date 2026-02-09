黃劍文連唱七場音樂劇完騷後寵粉不停手 即開慶功分享會

張國榮（哥哥）主題音樂劇《為你鍾情 Café I Do》日前圓滿結束一連七場演出。黃劍文在台上載歌載舞，全情投入，演出備受好評，每場均吸引大批觀眾入場支持，不少粉絲更表示「百看不厭」，口碑極佳。

為答謝歌迷多年支持，黃劍文於尾場（下午場）演出結束後，當晚除即舉行「為你鍾情 Café I Do」慶功分享會，與「Kimchi Family」（劍文歌迷名稱）近距離見面，一同慶祝音樂劇的成功。當晚更有不少「榮迷」（張國榮歌迷）到場支持，場面既熱鬧又感人。黃劍文在分享會上傾情演唱多首哥哥的經典歌曲，全場氣氛高漲。

談到尾場感受，黃劍文坦言：「好唔捨得，但又好開心、好好玩，大家喺台上越來越有默契，可以更加自由發揮。最開心係見到觀眾開心，見到好多觀眾睇完都好鍾意，呢個就係我哋最想收到嘅。」

黃劍文補充，特別安排慶功分享會，是因為非常珍惜「Kimchi Family」多年的支持：「就算排戲、演出期間幾忙幾攰，我都好想親口同大家講多謝，所以特登安排呢次特別嘅聚會。」足見他對粉絲的重視與疼愛。

慶功分享會其中一個最感動的時刻，是黃劍文邀請「喬媽」（小金子）親臨現場分享感受。原來喬媽早前已於第五場演出時入場觀賞，當時黃劍文以為她已飛返西雅圖，得知喬媽仍然專程到場支持，他直言：「真係十分感動。」喬媽現年九十多歲，仍長途跋涉入場觀戲，讓黃劍文更加落力演出。

喬媽亦表示：「如果睇唔到佢嘅演出，我真係會好後悔。」這番話令劍文深受感動。

在 MQ Theatre 團隊及全體台前幕後人員共同努力下，《為你鍾情 Café I Do》順利完成一連七場演出，於歡笑與淚光中劃上圓滿句號。黃劍文寄語，希望日後能把這份感動帶到更多舞台，透過音樂與劇場，延續與傳承張國榮的經典與精神。

