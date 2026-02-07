黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活

前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」

外間以為他任司機代表經濟出問題，他說：「好好笑！就連家姐都問我阿媽我係唔係轉咗行，經濟冇問題，我一直有搞生意，譬如太陽眼鏡、自己品牌、我亦有間公司會去日本買賣奢侈品。」至於3年前成立的網上頻道《暴走Joke》是否一盤生意？他直認投資不少：「其實唔只我一個人，仲有我兩個開車房嘅朋友夾。好多人以為拍片容易，我哋拍一條片都起碼4個人，頭1年齋人工都96萬，頭1年係蝕，但2024年中開始回本，到依家大家都生活到，係開心。」又重申沒有放棄電影：「我珍惜拍每部戲機會。」

又南出名孝順，曾於2003年至2009年間，為幫助生意失敗且患病的父親償還約700萬巨債，而他亦於其頻道上曾剖白因為背負巨債而忍痛與當時的女友分手。再談及此經歷，又南說：「當時我哋已經同居，因為要幫爸爸還錢，我認為另一半應該過一啲開心日子，而唔係陪我喺度捱。我呃佢話我識咗第二個，當時個心係揦住痛，係好恨心同Hurt到佢，但嗰個階段，我望唔到要跑幾多年數，係唔想浪費女仔嘅時間。」

又南指自己愛報喜不報憂，甚至連父母也沒告知分手的真正原因，他慶幸事隔多年後能與前度做回朋友：「佢依家嫁咗好老公，又生咗兩個，佢幸福，我就開心。」節目中，又南認自己單身近5年，仍然渴望有另一半及盼望組織家庭，他說：「真係單身好耐，我係好想有另一半，我係好想有家庭，曾經計劃30歲結婚，希望有兩個小朋友，但愈想就愈無，依家只能老土講隨緣。」為已故父親還清債務多年，問家人是否曾擔心他的感情生活，又南說：「媽咪係希望我快啲結婚，但都要遇到啱先得。另一半最緊要孝順，圈外圈內都無所謂，年齡唔介意，我啲前度都大過我一、兩年。」

雖然電影工作減少，但7年前夥舊拍檔拍攝的電影終於有機會於今年上映，更獲電影評論學會選為最佳電影，又南說：「擺咗咁耐，終於有機會上梗係開心。」不過，Shine隊友在2021年已離巢並轉型成靈氣療法導師，問又南是否希望與跟對方齊為電影宣傳時，他說：「佢離開公司係可惜，但我會尊重佢決定。我相信到電影首映，每個演員都會到，到時見到佢唔奇，都想同佢一齊宣傳呢部電影。」

