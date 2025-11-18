天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。
有網民喺路上遇見揸緊巴士嘅又南，並指又南駕駛嘅係機場巴士路線。其實又南成為「Car佬」（巴士車長）一段時間，當然唔係佢首次被野生捕獲，有乘客表示「果次我上車見到佢就望到係佢 我同佢點下頭，佢又望住我點下頭 正常人搭車都唔會點頭有啲嘢大家心照」。
網民反應都係一致正面支持，有人以為又南係為左拍YouTube片先做車長，亦有人透露「應該係真做」。有網民聲稱做兼職車長收入唔錯，返兩日放一日都有18000蚊一個月。早前又南生日，佢喺IG出post承認市道差，「近年大環境不太好，在行業咁多年，都冇見過咁少電影開拍，但我依然始終如一，很喜歡演戲及表演工作。非常感恩，過去一年也有機會參與了一些電影及電視的演出，那怕戲份不算太多，但我都會好好珍惜每一個鏡頭的」。而佢為咗挑戰自己，考咗的士、紅Van 及巴士牌，甚至首次落場挑戰賽車。「我真係乜都敢試㗎，我估我應該係擁有最多不同種類車牌的香港藝人，但問心，我最熱愛的依然是表演，所以有適合的角色或者角色需要開不同嘅車，記得搵我啦」。
