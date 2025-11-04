黃又南42歲生日挑戰賽車 自爆考獲多個駕駛執照成車牌王：我真係乜都敢試㗎

前男團Shine成員之一的黃又南剛剛42歲生日，喜愛挑戰自己的他考獲多個駕駛執照，包括的士、小巴及巴士，近日亦首度挑戰賽車。

黃又南於IG分享近照及駕駛執照的照片，並說：

「話咁快，又大一歲。

近年大環境不太好，在行業咁多年，都冇見過咁少電影開拍，但我依然始終如一，很喜歡演戲及表演工作。非常感恩，過去一年也有機會參與了一些電影及電視的演出，那怕戲份不算太多，但我都會好好珍惜每一個鏡頭的。

我有份經營的YT channel — #暴走Joke @runawayjoke 也愈嚟愈多人關注，除咗為了自己的興趣，也為增加每條片的吸引力，我挑戰自己考了多個牌照，的士、紅Van 及巴士(有牌為證😊)也首次落場挑戰賽車，我真係乜都敢試㗎😊我估我應該係擁有最多不同種類車牌的香港藝人，但問心，我最熱愛的依然是表演，所以有適合的角色或者角色需要開不同嘅車，記得搵我啦😊

總之，希望自己和大家都充充實實過好每一天，身體健康，平平安安！」

