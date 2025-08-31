黃嘉雯正宗熊貓控 去到邊都與Panda為伴

如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！

Yahoo Food ・ 1 天前