黃嘉雯還原彌豆子過萬聖節 竟唔夠「身邊人」搶鏡

【on.cc東網專訊】適逢萬聖節將至，藝人黃嘉雯（Carmaney）近日在社交平台分享出自己Cosplay的影片，不過她並非Cosplay成具恐怖懸疑氣息的造型，而是化身為日漫《鬼滅の刃》中的「彌豆子」一角，Carmaney無論在服裝、道具及神態上都還原十分相似，更搞趣地模仿不同情緒和表情的彌豆子，不過片中最吸睛的竟然不是Carmaney，而是被Carmaney裝扮成同樣是《鬼滅の刃》中「炭治郎」一角的愛犬Doxy，即使面對主人擺出多個搞怪表情仍相當淡定，令網友除了大讚Carmaney Cosplay得好像兼好靚外，亦留言表示：「點解炭之郎突然之間變得可愛咗咁多嘅？」、「炭治郎都好正」。

