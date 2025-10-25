《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，修長美腿盡收眼底，Carmaney的Fit爆身材可謂無得輸。她寫着：「入秋要把夏天的回憶留下，See you soon, my Favourite summer .」預告水着收爐。另外她又分享與好友譚嘉儀敍舊照，表示很久未見，二人齊齊飲番杯。
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？
作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國管制稀土出口 歐盟致力終結依賴
（法新社柏林25日電） 歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，在北京宣布進一步限制對關鍵產業至關重要的礦物出口後，歐盟正推動終結對中國稀土的依賴。范德賴恩表示，歐盟計畫的重要一環是推動回收利用。法新社 ・ 16 小時前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
3歲童邊跳彈床 邊飲珍珠奶茶致骾死
【on.cc東網專訊】浙江省台州市一名3歲男童周日（19日）在遊樂場玩彈跳床時，同時飲珍珠奶茶，結果噎住導致窒息死亡。死者家長事後曾在商場門口擺放大字牌維權，指控奶茶店、遊樂園營運方及商場方均應承擔責任。商場工作人員表示正在協商，政府、警方、法院等多部門介入，會on.cc 東網 ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
墨魚遊戲｜洪天明請食花之戀壽司掀集體回憶 網民：獎門人贏落未食完？
網上YouTube頻道「試當真」告別作《墨魚遊戲2》上半集播出後，直播最高峰期錄得13萬人同步收看，上載不足一天已破百萬點擊Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
娛評｜《墨魚遊戲》投資大卻造成震撼衝擊 證明新生代有能力做好製作 綜藝能否成娛樂界新出路？
試當真告別作《墨魚遊戲》是巨大的成功，剛播出的《墨魚遊戲3》最高觀看人數達17萬，比上星期的《墨魚遊戲2》更勝一籌Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
珍惜生命｜長沙灣麗翠苑婦人上吊送院亡 兒子發現惜太遲
長沙灣有人上吊身亡。警方周六深夜11時許接獲一名男子報案稱，其54歲余姓母親在麗翠苑寓所的客廳內，懷疑以一條布帶上吊，並已將其解下。 救援人員接報到場，將昏迷的余婦送往明愛醫院搶救，惜最終返魂乏術。警方在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作「送院時死亡」。據悉，有人生前有情緒病紀錄。 ▼珍惜生命你am730 ・ 2 小時前
半山16歲女童家中吸毒後不適 警到場拘捕檢依托咪酯煙彈
今日(24日)下午12時24分，警方接獲報案，指一名16歲女童在中區西摩道3號一單位吸食毒品後感到不適。 人員接報到場，在女童睡房內檢獲一枝電子煙槍及3粒含有依托咪酯的電子煙彈。經初步調查，她涉嫌「藏有危險藥物」被捕，現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
金式森林 全劇劇情︳TVB同期另一套豪門鬥爭劇 郭晉安羅蘭陳曉華主演
TVB同期另一套豪門鬥爭劇 郭晉安羅蘭陳曉華主演Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
佐治古尼回應羅浮宮劫案 竟大讚大賊：我為佢哋驕傲
【on.cc東網專訊】法國巴黎羅浮宮博物館上周日（19日）發生驚天劫案，而於舊作《盜海豪情》（Ocean's Eleven）系列中飾演大賊的美國男星佐治古尼（George Clooney）日前出席美國電影學院活動時回應事件。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
東涌5日大男嬰昏迷 送院搶救終不治
【on.cc東網專訊】今日(25日)早上9時52分，東涌松仁路北大嶼山醫院職員報案，指一名5日大男嬰由家人送抵醫院，醫護人員為昏迷男嬰進行搶救，惜最終證實不治。人員正了解男嬰生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待剖驗後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
「白卡聯盟 」7 人被捕 涉寄刀片恐嚇信 警指其行為升級籲勿模仿｜Yahoo
警方拘捕 7 名自稱「白卡聯盟」的組織成員，涉嫌寄刀片恐嚇信給 3 名受害人，涉嫌刑事恐嚇、有違公德及公眾地方行為不檢等罪名。警方呼籲，在拍攝及創作過程中不應對他人造成滋擾，青少年不應模仿相關違法行為，並強調對寄出恐嚇信的行為「零容忍」。Yahoo新聞 ・ 1 天前