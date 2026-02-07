黃國昌批美表態撐軍購條例 民進黨反斥削防衞力

【on.cc東網專訊】美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表態支持8年期1.25萬億元新台幣（約3,100億港元）防衞特別預算，民眾黨主席黃國昌批評對方「介入台灣的內政太深了」。台灣行政機關發言人李慧芝周四（5日）認為，黃的說法可能混淆國際社會對台灣的正確認知。

黃國昌日前接受專訪時批評，谷立言介入台灣內政太深，若台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序，就像台灣尊重美國民主程序一樣。他又指摘，谷立言配合台灣行政機關首長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。AIT發言人回應稱，尊重台灣的政治程序，並期待台灣立法機關就如何支持台灣建立有效自我防衞所需的能力真誠地辯論。

李慧芝周四表示，對政治人物不專業且偏頗的指控感到非常遺憾，呼籲黃國昌發言要專業和謹慎。民進黨發言人李坤城周五（6日）則指，美國國務院已公開支持該項預算，台灣在野黨的封殺舉動將削弱防衞實力，並釋放台灣無自我防衞決心的錯誤訊息；呼籲在野陣營順應強化防衞自主的民意，讓該軍購條例於新會期順利付委討論。

