黃埔花園清潔工平台失足墮下 清醒送院治理

澳洲悉尼邦迪海灘發生槍擊案,新南威爾斯警方證實造成10人死亡,包括一名槍手。另一名槍手已被警方拘留,他身受重傷。警方表示,至少另有12人受傷,事件中更有兩名警員中槍受傷。總理阿爾巴內塞形容事件令人震驚和痛心。海灘正舉行猶太教的一個活動,有參加者在槍擊發生後帶同孩子逃生。有目擊者表示,看到至少有10個人倒臥地上,亦見到血跡。英國廣播公司(BBC)一名記者剛在現場,他說聽到約二十下槍聲,周圍的人似乎以為是煙火,沒有太大反應,直至警方直升機出現,才意識到危險,之後關於槍擊事件的訊息就大量透過手機傳播。 (BC)#悉尼 #澳洲 #槍擊案

infocast ・ 1 天前