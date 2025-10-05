黃埔美食2025〡10間紅磡黃埔美食推薦！超濃郁虎蝦濃湯麵/日式精緻定食/人氣芋圓

焦點

黃埔美食有乜好介紹？紅磡黃埔有人氣地標黃埔號，不論日景或夜景都有不一樣的景致，更有多間特色餐廳，一於襯著周末前往影相打卡，之後去海濱長廊吹吹海風，欣賞維港美景，黃埔海濱沿途一帶還有多間特色Cafe，想嘆杯咖啡或品嚐輕食最適合不過。最後再揀間餐廳，一邊睇靚景一邊品嚐美食，輕鬆渡過周末為身心充電。

1. 火夫：超濃郁虎蝦濃湯麵+巨型虎蝦

火夫憑著招牌名物虎蝦濃湯麵成打卡必點美食！以櫻花蝦配上虎蝦一同酥炸，充滿層次感。濃湯底如龍蝦湯般口感濃郁，掛滿湯汁的麵條啖啖滋味。另外還有多款串燒也是人氣之選，如白燒活鱔、雞皮蝦卷、蔥燒牛卷，值得一試。

火夫

地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G29號舖（地圖按此

電話：9025 0818

營業時間：（星期一至五）12:00-14:30、17:00-22:15；（星期六及日）12:00-14:45、17:00-23:15

虎蝦濃湯麵。（圖：openrice）
虎蝦濃湯麵。（圖：openrice）
多款特色串燒。（圖：openrice）
多款特色串燒。（圖：openrice）

2.米気：日式精緻定食！自由配搭組合

想一次可以品嚐多款不同主菜的定食，米気就最適合了。以日式一汁多菜的主題，可以自由配搭選挑米飯、主菜、冷盤及甜品等。光是米飯就已經有多達7款選擇，如醬油蛋飯、明太子飯等，主菜則有豚軟骨煮、紅酒汁煮牛肋條等，非常豐富。

米気

地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G32號舖（地圖按此

電話：3543 1101

營業時間：12:00-22:00

款式可以自由組合配搭。（圖：openrice）
款式可以自由組合配搭。（圖：openrice）
款式可以自由組合配搭。（圖：openrice）
款式可以自由組合配搭。（圖：openrice）

3.陳茶館芋圓甜品專門店：芋圓控最愛！組合選擇豐富

在黃埔起家的陳茶館，主打的芋圓甚受歡迎，在菜單的組合選擇之多，每次來隨便點一款都可以有排試！當中人氣之選是大滿貫燒仙草、黑糖珍寶仙草、開心果雪燕西米露及香芋芋圓仙草，每款組合都有芋圓，絕對大滿足！除了凍食，某些款式也設有熱食如薑汁桃膠三寶，秋冬吃一流！

陳茶館芋圓甜品專門店

地址：紅磡必嘉街120號黃埔天地第3期百寶坊地下G12號（地圖按此

電話：2180 2112

營業時間：（星期一至日）13:00-22:30、（公眾假期）13:30-23:00

多款甜品均備有芋圓。（圖：openrice）
多款甜品均備有芋圓。（圖：openrice）
開心果雪燕西米露（下）。（圖：openrice）
開心果雪燕西米露（下）。（圖：openrice）

4.Duet Cuts & Cups：Cafe+髮型屋配搭！必試貝果

Duet Cuts & Cups有別於傳統Cafe，鋪頭前半部份是Cafe，後面則是髮型屋，如此組合充滿新鮮感！出品的Bagel備受讚揚，當中的芝士鹹牛肉炒蛋貝果最受歡迎，酥脆可口的貝果，面層還有燒至焦香的芝士，非常滋味。手工製造的意粉，推介芝士鹹牛肉蕃茄闊麵最惹味。

Duet Cuts & Cups

地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G28號舖（地圖按此

電話：3425 4945

營業時間：11:00-21:00

芝士鹹牛肉炒蛋貝果。（圖：openrice）
芝士鹹牛肉炒蛋貝果。（圖：openrice）
芝士鹹牛肉蕃茄闊麵。（圖：openrice）
芝士鹹牛肉蕃茄闊麵。（圖：openrice）

5.Flames：高質西餐廳

有時用餐除了著重美食之外，環境也是考慮因素的重要一環。Flames環境夠舒適，可以悠然地享用美食之餘。推介主打的牛扒及大虎蝦蝦汁扁意粉，前者肉嫩多汁，啖啖滋味；後者配上彈牙鮮味的虎蝦，掛滿醬汁的意粉充滿濃郁的龍蝦味，值得一試。

Flames

地址：紅磡黃埔花園2期錦桃苑地下G10B號舖（地圖按此

電話：2897 6228

營業時間：12:00-22:30

美國安格斯西冷配薯條。（圖：openrice）
美國安格斯西冷配薯條。（圖：openrice）
大虎蝦龍蝦汁扁意粉。（圖：openrice）
大虎蝦龍蝦汁扁意粉。（圖：openrice）

6.原作養生湯米線：必吃花膠雞湯米線

想食餐「快飯」，米線是不少人的首選。原作養生湯米線，主打的蟲草花膠雞湯米線就是不二之選。湯底香濃可口，嫩滑雞肉配上花膠，還有杞子及蟲草花等，配搭豐富。另外還有多款米線如胡椒豬肚雞米線、重慶小煮魚米線也大受歡迎。

原作養生湯米線

地址：紅磡必嘉街120號黃埔花園三期翠楊苑地下34號舖（地圖按此

電話：2365 0022

營業時間：10:30-23:45

蟲草花膠雞米線。（圖：openrice）
蟲草花膠雞米線。（圖：openrice）
胡椒豬肚雞米線。（圖：openrice）
胡椒豬肚雞米線。（圖：openrice）

7.泓一拉麵：人氣雞白湯拉麵

過往拉麵都是主打濃郁豚骨湯底，但近年雞白湯拉麵備受追捧。泓一拉麵主打的名物雞白湯拉麵，份外濃郁滋味，還有經過攪拌機處理，令到湯底更香滑，一吃難忘。配上鮮味多汁的半熟叉燒及掛汁的麵條，絕對吃不停口。

泓一拉麵

地址：紅磡民泰街29號德民大廈地下F4號舖（地圖按此

電話：從缺

營業時間：12:00-16:00、18:00-21:00

雞白湯拉麵。（圖：openrice）
雞白湯拉麵。（圖：openrice）
雞白湯啖啖香濃。（圖：openrice）
雞白湯啖啖香濃。（圖：openrice）

8.新鮮圍煮：超濃郁招牌花膠雞鍋

打邊爐在香港一年四季都大受歡迎，新鮮圍煮主打火鍋。特別推介金裝套餐，備有開胃小食、加拿大象拔蚌刺身拼盤，備有象拔蚌、北寄貝、帆立貝及赤蝦等，口感鮮味彈牙。當中的主角就是花膠濃雞湯湯底，呈金黃色的湯底味道香濃，享用前店員更會將整塊花膠剪細放入湯底，份量十足。另外還有多款丸類的四寶丸拼、有齊鮮蝦丸、鮮墨丸、芝士鮮牛丸及貢丸，另外還有手切本地肥牛、時令海鮮及蔬菜等，非常豐富。

新鮮圍煮

地址：紅磡黃埔天地聚寶坊（第11期）地下G26號舖（地圖按此

電話：9498 7344

營業時間：12:00-00:00

花膠濃雞湯湯底。（圖：openrice）
花膠濃雞湯湯底。（圖：openrice）
手切本地肥牛。（圖：openrice）
手切本地肥牛。（圖：openrice）

9.NOC：海邊純白Cafe

近年大受歡迎的NOC早年進軍黃埔，以純白色的設計成為人氣Icon。供應多款特色咖啡、輕食及近期大熱的蛋撻。由於設有店外座位，不少人喜歡坐在店外，一邊欣賞海景一邊歎咖啡。

NOC Coffee Co.

地址：紅磡黃埔天地百合苑商場(第9期)地下G42號舖(地圖按此)

電話：2122 9751

營業時間：08:00-22:00

近年大受歡迎的NOC早年進軍黃埔，以純白色的設計成為人氣Icon。(圖：Noc coffee Instagram)
近年大受歡迎的NOC早年進軍黃埔，以純白色的設計成為人氣Icon。(圖：Noc coffee Instagram)
供應多款特色咖啡、輕食及蛋撻。(圖：Noc coffee Instagram)
供應多款特色咖啡、輕食及蛋撻。(圖：Noc coffee Instagram)
供應多款特色咖啡、輕食及蛋撻。(圖：Noc coffee Instagram)
供應多款特色咖啡、輕食及蛋撻。(圖：Noc coffee Instagram)

10.Nodi Coffee Mart：海濱黑色型格Cafe

位於香港嘉里酒店地下的Nodi Coffee Mart，以型格工業設計裝潢。店內放滿黑色幽默漫畫家 Joan Cornellà 作品。最特別是設有落地大玻璃，景觀面向海景，最適合嘆咖啡。

Nodi Coffee Mart

地址：紅磡紅鷥道38號嘉里酒店地下2號舖(地圖按此)

電話：2819 3098

營業時間：（星期一至五）08:00-18:00、（星期六至日）10:00-18:00

位於香港嘉里酒店地下的Nodi Coffee Mart，以型格工業設計裝潢。(圖：lucettajoselyn Instagram)
位於香港嘉里酒店地下的Nodi Coffee Mart，以型格工業設計裝潢。(圖：lucettajoselyn Instagram)
位於香港嘉里酒店地下的Nodi Coffee Mart，以型格工業設計裝潢。(圖：lucettajoselyn Instagram)
位於香港嘉里酒店地下的Nodi Coffee Mart，以型格工業設計裝潢。(圖：lucettajoselyn Instagram)
位於香港嘉里酒店地下的Nodi Coffee Mart，以型格工業設計裝潢。(圖：lucettajoselyn Instagram)
位於香港嘉里酒店地下的Nodi Coffee Mart，以型格工業設計裝潢。(圖：lucettajoselyn Instagram)

