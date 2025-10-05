中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
黃埔美食2025〡10間紅磡黃埔美食推薦！超濃郁虎蝦濃湯麵/日式精緻定食/人氣芋圓
紅磡黃埔有咩必食餐廳及美食？想知道就馬上看看Yahoo Food的人氣推介，即睇內文：
黃埔美食有乜好介紹？紅磡黃埔有人氣地標黃埔號，不論日景或夜景都有不一樣的景致，更有多間特色餐廳，一於襯著周末前往影相打卡，之後去海濱長廊吹吹海風，欣賞維港美景，黃埔海濱沿途一帶還有多間特色Cafe，想嘆杯咖啡或品嚐輕食最適合不過。最後再揀間餐廳，一邊睇靚景一邊品嚐美食，輕鬆渡過周末為身心充電。
1. 火夫：超濃郁虎蝦濃湯麵+巨型虎蝦
火夫憑著招牌名物虎蝦濃湯麵成打卡必點美食！以櫻花蝦配上虎蝦一同酥炸，充滿層次感。濃湯底如龍蝦湯般口感濃郁，掛滿湯汁的麵條啖啖滋味。另外還有多款串燒也是人氣之選，如白燒活鱔、雞皮蝦卷、蔥燒牛卷，值得一試。
火夫
地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G29號舖（地圖按此）
電話：9025 0818
營業時間：（星期一至五）12:00-14:30、17:00-22:15；（星期六及日）12:00-14:45、17:00-23:15
2.米気：日式精緻定食！自由配搭組合
想一次可以品嚐多款不同主菜的定食，米気就最適合了。以日式一汁多菜的主題，可以自由配搭選挑米飯、主菜、冷盤及甜品等。光是米飯就已經有多達7款選擇，如醬油蛋飯、明太子飯等，主菜則有豚軟骨煮、紅酒汁煮牛肋條等，非常豐富。
米気
地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G32號舖（地圖按此）
電話：3543 1101
營業時間：12:00-22:00
3.陳茶館芋圓甜品專門店：芋圓控最愛！組合選擇豐富
在黃埔起家的陳茶館，主打的芋圓甚受歡迎，在菜單的組合選擇之多，每次來隨便點一款都可以有排試！當中人氣之選是大滿貫燒仙草、黑糖珍寶仙草、開心果雪燕西米露及香芋芋圓仙草，每款組合都有芋圓，絕對大滿足！除了凍食，某些款式也設有熱食如薑汁桃膠三寶，秋冬吃一流！
陳茶館芋圓甜品專門店
地址：紅磡必嘉街120號黃埔天地第3期百寶坊地下G12號（地圖按此）
電話：2180 2112
營業時間：（星期一至日）13:00-22:30、（公眾假期）13:30-23:00
4.Duet Cuts & Cups：Cafe+髮型屋配搭！必試貝果
Duet Cuts & Cups有別於傳統Cafe，鋪頭前半部份是Cafe，後面則是髮型屋，如此組合充滿新鮮感！出品的Bagel備受讚揚，當中的芝士鹹牛肉炒蛋貝果最受歡迎，酥脆可口的貝果，面層還有燒至焦香的芝士，非常滋味。手工製造的意粉，推介芝士鹹牛肉蕃茄闊麵最惹味。
Duet Cuts & Cups
地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G28號舖（地圖按此）
電話：3425 4945
營業時間：11:00-21:00
5.Flames：高質西餐廳
有時用餐除了著重美食之外，環境也是考慮因素的重要一環。Flames環境夠舒適，可以悠然地享用美食之餘。推介主打的牛扒及大虎蝦蝦汁扁意粉，前者肉嫩多汁，啖啖滋味；後者配上彈牙鮮味的虎蝦，掛滿醬汁的意粉充滿濃郁的龍蝦味，值得一試。
Flames
地址：紅磡黃埔花園2期錦桃苑地下G10B號舖（地圖按此）
電話：2897 6228
營業時間：12:00-22:30
6.原作養生湯米線：必吃花膠雞湯米線
想食餐「快飯」，米線是不少人的首選。原作養生湯米線，主打的蟲草花膠雞湯米線就是不二之選。湯底香濃可口，嫩滑雞肉配上花膠，還有杞子及蟲草花等，配搭豐富。另外還有多款米線如胡椒豬肚雞米線、重慶小煮魚米線也大受歡迎。
原作養生湯米線
地址：紅磡必嘉街120號黃埔花園三期翠楊苑地下34號舖（地圖按此）
電話：2365 0022
營業時間：10:30-23:45
7.泓一拉麵：人氣雞白湯拉麵
過往拉麵都是主打濃郁豚骨湯底，但近年雞白湯拉麵備受追捧。泓一拉麵主打的名物雞白湯拉麵，份外濃郁滋味，還有經過攪拌機處理，令到湯底更香滑，一吃難忘。配上鮮味多汁的半熟叉燒及掛汁的麵條，絕對吃不停口。
泓一拉麵
地址：紅磡民泰街29號德民大廈地下F4號舖（地圖按此）
電話：從缺
營業時間：12:00-16:00、18:00-21:00
8.新鮮圍煮：超濃郁招牌花膠雞鍋
打邊爐在香港一年四季都大受歡迎，新鮮圍煮主打火鍋。特別推介金裝套餐，備有開胃小食、加拿大象拔蚌刺身拼盤，備有象拔蚌、北寄貝、帆立貝及赤蝦等，口感鮮味彈牙。當中的主角就是花膠濃雞湯湯底，呈金黃色的湯底味道香濃，享用前店員更會將整塊花膠剪細放入湯底，份量十足。另外還有多款丸類的四寶丸拼、有齊鮮蝦丸、鮮墨丸、芝士鮮牛丸及貢丸，另外還有手切本地肥牛、時令海鮮及蔬菜等，非常豐富。
新鮮圍煮
地址：紅磡黃埔天地聚寶坊（第11期）地下G26號舖（地圖按此）
電話：9498 7344
營業時間：12:00-00:00
9.NOC：海邊純白Cafe
近年大受歡迎的NOC早年進軍黃埔，以純白色的設計成為人氣Icon。供應多款特色咖啡、輕食及近期大熱的蛋撻。由於設有店外座位，不少人喜歡坐在店外，一邊欣賞海景一邊歎咖啡。
NOC Coffee Co.
地址：紅磡黃埔天地百合苑商場(第9期)地下G42號舖(地圖按此)
電話：2122 9751
營業時間：08:00-22:00
10.Nodi Coffee Mart：海濱黑色型格Cafe
位於香港嘉里酒店地下的Nodi Coffee Mart，以型格工業設計裝潢。店內放滿黑色幽默漫畫家 Joan Cornellà 作品。最特別是設有落地大玻璃，景觀面向海景，最適合嘆咖啡。
Nodi Coffee Mart
地址：紅磡紅鷥道38號嘉里酒店地下2號舖(地圖按此)
電話：2819 3098
營業時間：（星期一至五）08:00-18:00、（星期六至日）10:00-18:00
