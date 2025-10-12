黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日

「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！早前有指夏蕙姨需要居住過渡性房屋及面臨財赤問題，黃夏蕙否認傳聞，又自爆將取回胡百全留給她的一筆遺產。

黃夏蕙近日擺大壽

黃夏蕙為胡百全的第二任太太，並為對方誕下6名子女，她稱：「他的長女很惡的，比我大。我不知道老公死後留下了遺產及擁有基金。不過她不公開遺囑，使我被騙了12年。她那時經常指我會去爭產，幸好我找了法援，且查岀此事，亦得悉基金是由阿爺給予後人。」由於夏蕙姨於過去12年一直也不知道基金會每月派發利息予後人，而她可每月從基金會獲取20萬利息，只是多年來未有辦理過文件去領取。她指自己一直也對此一無所知，亦因前夫家庭的子女已離世而無從追究。夏蕙姨透露將於95歲壽宴後便會著手處理相關手續，而她本來打算成立慈善基金用作興建安老院，現時因有了這筆遺產便不用再繼續籌錢，可著手處理，並有意將安老院取名為夏蕙慈善之家。

黃夏蕙否認有財困

至於被傳居住於過渡房屋，夏蕙姨直言：「當然不是。我有申請平安屋，不過已隔了十多年，即至今仍未給我，我後來則居於教會的臨時屋。」她又否認靠生果金渡日，「向來都沒有給我生果金，也沒給我平民屋。現時月租二萬多元，在新田居住了8年，住在一個四層兩車位的單位。」她又表示之後不會到美國居住，「香港是屬於我，我最喜歡香港，我的人情也在香港，哪裏也不會去。」