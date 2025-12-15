黃大仙下邨單位傳異味 破門進入揭男子倒斃屋內

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。Yahoo新聞 ・ 54 分鐘前
馬鞍山錦豐苑一單位起火 約200人自行疏散
馬鞍山錦豐苑發生火警。今日(14日)傍晚近6時，錦豐苑錦莉閣有一個單位起火，冒出濃煙。消防接報到場，約15分鐘後將火救熄。由網上圖片可見，單位內火光熊熊，火勢猛烈。am730 ・ 14 小時前
涉破壞同學電腦火花四濺 在美華博士生被捕
【on.cc東網專訊】美國加州大學柏克萊分校一名中國男博士生涉嫌破壞同組同學的電腦設備，上周五（12日）在校內被捕，警方以3項破壞公物重罪對他提起訴訟。他獲准保釋，但拒絕配合調查，周一（15日）將首次出庭。on.cc 東網 ・ 23 小時前
國安處再拘一名女子涉「非法操練」 累計 10 人被捕 兩人被控「串謀顛覆國家政權」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國安處早前就 12 月 11 日的執法行動，於前晚（12 日）再拘捕一名 26 歲女子，她涉嫌違反《維護國家安全條例》第 13 條的「非法操練」罪。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
澳洲邦代海灘槍擊 義勇男子徒手制伏槍手成英雄
（法新社雪梨14日電） 澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，迄今至少12死29傷。蘭尼恩指稱，這起槍擊迄今至少造成12人死亡、29人送醫，傷者包括2名警員，目前狀況危急，警方在與已故犯罪嫌疑人相關的車輛中發現了一個簡易爆炸裝置。法新社 ・ 15 小時前
悉尼恐襲 兩父子涉案其中父親被擊斃
澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。新南威爾士州警方表示，涉案的兩名槍手是父子關係，其中50歲父親被警員擊斃，24歲兒子仍然留院，情況危殆，父親持有槍牌約10年，擁有6支槍，相信這6支槍都牽涉今次襲擊，正調查犯案動機。警方又在案發現場附近發現兩枚簡易爆炸裝置，並已安全處理。澳洲總理阿爾巴內塞形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為，政府將動用一切可用資源應對，又讚揚勇敢的應急人員和普通民眾挺身而出，捍衛澳洲的價值觀。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又說早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。（BC)#澳洲 #反猶太 #槍擊案infocast ・ 6 小時前
法庭裁定黎智英串謀發布煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪均成立
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案，高等法院裁定，黎智英與《蘋果》高層「串謀發布煽動刊物」罪、「串謀勾結外國勢力」罪均成立，黎智英與重光團隊等「串謀勾結外國勢力」罪亦成立。AASTOCKS ・ 2 小時前
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜時代廣場變優獸市／利東街飄雪匯演／中環10米高聖誕樹
一年一度的大型節日聖誕節即將來臨！香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
悉尼海灘發生槍擊案 至少10死多人傷
澳洲悉尼邦迪海灘發生槍擊案,新南威爾斯警方證實造成10人死亡,包括一名槍手。另一名槍手已被警方拘留,他身受重傷。警方表示,至少另有12人受傷,事件中更有兩名警員中槍受傷。總理阿爾巴內塞形容事件令人震驚和痛心。海灘正舉行猶太教的一個活動,有參加者在槍擊發生後帶同孩子逃生。有目擊者表示,看到至少有10個人倒臥地上,亦見到血跡。英國廣播公司(BBC)一名記者剛在現場,他說聽到約二十下槍聲,周圍的人似乎以為是煙火,沒有太大反應,直至警方直升機出現,才意識到危險,之後關於槍擊事件的訊息就大量透過手機傳播。 (BC)#悉尼 #澳洲 #槍擊案infocast ・ 16 小時前
旺角七旬菲漢假扮顧客 珠寶店偷13萬元首飾斷正
旺角發生盜竊案。一名外籍男子今日下午1時許，在彌敦道621至623號一間珠寶店內假扮顧客，盜去一批約值13萬元的首飾及飾物，並企圖逃去，店員發現後隨即將他截停。 警方接獲店員報案後到場及初步調查，在該名持護照的74歲菲律賓籍男子身上起回全部贓物。他涉嫌盜竊被捕，現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進am730 ・ 15 小時前
天水圍天澤邨凌晨火警 51歲男户主多處燒傷送院 400居民疏散 警列縱火案｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天水圍天澤邨澤潤樓今（13日）發生懷疑縱火案件。警方凌晨3時 43 分接報，指上址高層單位冒煙，消防到場爆門開喉灌救，在單位睡房發現 51 歲男戶主，男子身上多處燒傷送院，情況危殆。警方指，初步調查發現起火位置在廚房，起火原因有可疑，案中沒有其他財物及人命傷亡，暫列縱火案。Yahoo新聞 ・ 1 天前
人流密集處偷卡 即碌爆 7漢被捕涉逾400萬
在咖啡室與好友共聚或專注其他工作，或在餐廳享用美食亦要小心看管財物。賊人會在人流密集地區，盜取受害人銀包並偷走信用卡，再將銀包放回原處以減低戒心，之後迅速「碌卡」購物。警方日前搗破盜用信用卡的犯罪集團，拘捕7人，涉案22宗案件，金額逾400萬元。 被捕的7名男子，年齡介乎30至60歲，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產am730 ・ 8 小時前
黎智英國安案裁決 過百人法院外排隊等候旁聽
【Now新聞台】黎智英國安案今日裁決。 黎智英早上約七時半，由囚車押送至西九龍裁判法院。而他的妻子、子女，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦到場旁聽。過百人在法院外排隊等候旁聽，早上八時半左右陸續進入法院。多名外國領事亦有到場旁聽，包括歐盟駐港領事代表。警方亦加強西九龍裁判法院外的保安部署，警員荷槍實彈，又出動警犬、「劍齒虎」裝甲車，以及多輛警車在現場戒備。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
四人涉空運急凍生果肉藏逾8千萬冰毒被捕 包括三名中學生(車軒珩報道)
【Now新聞台】葵涌有工廈單位檢獲一批以急凍生果肉掩飾的懷疑冰毒，市值約8200萬元，是本年度最大宗冰毒案，四人被捕，包括三名中學生，周一會在西九龍裁判法院提堂。 檢獲的冰毒約重242公斤，原本是藏於一批急凍生果肉裡面。警方毒品調查科人員接獲線報，有跨國販毒集團企圖在聖誕節前從墨西哥空運一批毒品到港，該批貨物合共有360箱急凍生果肉，其中70箱藏有懷疑冰毒，周一運到空運中心。販毒集團委託了正當物流公司到空運中心提貨，並要求周四送至葵涌的一個工廈單位。警方隨即突擊搜查單位，檢獲這批冰毒，並拘捕3名負責收貨的16歲中學生，以及1名負責把風的29歲男子。警方毒品調查署理高級警司關駿軒：「當我們的探員入到單位後，我們發現3名男子正在拆貨，並且已將篩選出來的急凍食品準備運走，而在大廈外被我們截查的男子，經過初步調查後亦證實了是同一個販毒集團的骨幹成員。他們利用青少年入世未深及急於『搵快錢』的心態，招募了三個未成年人士去擔當拆貨和派送毒品這些較高風險的角色，而案中這個成年人自己就只是站在大廈外，充當我們俗稱『睇水』的角色，以為自己走遠一些，就可以減低被我們拘捕的風險。」警方表示已經鎖定了部分在逃人士的身份，不排除更多人被捕。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
慈雲山八旬婦遭輕型貨車撞 留醫一日不治
88歲姓李老婦前日(12日)在慈雲山遭一輛輕型貨車撞倒，頭部受傷送院搶救。她留醫一日後，延至昨日(13日)下午4時01分不治。 事發於前日下午2時許，一名26歲姓林男司機駕駛輕型貨車，當駛至慈雲山道雲華街交界時，撞倒正在過路的李婦。李婦頭部受傷，半昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，但終告不治。警方繼續調查事件。am730 ・ 1 天前
福岡有人持利器施襲兩人受傷 包括 HKT48 工作人員
日本福岡市中央區一幢商業設施有人持利器施襲,兩人受傷,其中一名傷者是日本女團HKT48工作人員。救護車接報到場,將傷者送院,警方封鎖現場調查。涉事商業設施位於地行濱「巨蛋」體育館附近。當地下午約5時,一名男子持疑似刀具利器襲擊一男一女後逃脫。44歲男傷者胸部受傷,27歲女傷者傷及背部。該幢商業設施設有日本女團 HKT48 的劇場。HKT48 營運公司稱,男傷者是該女團的工作人員,事發時女團成員正在劇場辦公室,事後已全部安全疏散,原訂當晚舉行的宣傳活動取消。警方以殺人未遂通緝兇徒,犯案動機未明。 (BC)#福岡 #日本女團 #HKT48infocast ・ 4 小時前
深水埗父子爭執 父捱刀斬受傷送院
深水埗發生傷人案。警方今日(14日)上午9時25分接報，一對父子在白田邨麗田樓單位內爭執，其間年約30歲兒子持刀襲擊父親，父親頸部受輕傷，由救護車送往明愛醫院治理。據了解，施襲者懷疑有精神問題。am730 ・ 1 天前
雪梨著名海灘發生針對猶太社區的屠殺 震動澳大利亞
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 2 小時前
北京法院判毒狗案被告罪成囚4年成首例 狗主為愛犬討公道奮戰三年 不惜辭工自學刑法
【動物專訊】北京法院近日宣判毒狗兇徒張志華投放危險物質罪成，判處監禁4年，是內地就毒狗案件立案及判刑的首例，被告在2022年9月於北京朝陽區暢頤園社區落毒，11隻狗狗受害，當中9隻狗狗死亡。遇害狗狗Papi的狗主李女士報警追究，更不惜辭去工作自學《刑法》和《刑事訴訟法》，又聯繫其他10名苦主發起民事索償訴訟，經過3年2個月，北京市朝陽區人民法院溫榆河人民法庭終作出一審宣判被告罪成，為遇害狗狗們討回公道。 李女士在案件中痛失13歲白威愛犬Papi，經化驗發現狗狗因氟乙酸鈉而致死。當地警方於半個月後拘捕了張志華，並於2023年1月5日以涉嫌投放危險物質罪正式立案，李女士還聯合10名愛犬遇害的狗主，發起民事賠償訴訟。 惟案件的審議進度較緩慢，至2023年10月26日才開庭審理，經過9次延審，直到今年12月11日才宣判被告罪成和監禁4年。經過3年2個月，狗狗們才討回公道，惟被告表明會上訴。李女士在法院外宣讀判決書內容，她形容：「從我20多歲到30多歲，這只狗狗陪伴我走過了我人生中最重要的10幾年。他是我的至親至愛，是精神支柱。」 李女士為了幫愛犬討回公道，這3年來付出很大犧牲和努力，她毅然辭去香港動物報 ・ 1 天前