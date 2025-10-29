伊利沙伯醫院

警方今日（29日）凌晨3時02分，接獲彩虹道70號一酒吧的職員報案，指一名女顧客與其他顧客爭執。警員接報到場，發現一名40歲女子身有酒氣，她接受調查時更情緒激動，向一名男警員吐口水，其後被制服。該名女子涉嫌「襲擊警務人員」被捕，她事後報稱不適，與遇襲的男警員同被送往伊利沙伯醫院治理。案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

疑邀請飲酒遭拒起口角

據了解，涉事賀姓女子案發前於酒吧獨自飲酒，及後邀請同場兩名男子一同飲酒遭拒。雙方隨即發生口角，酒吧職員見狀報警求助。警方到場調查，發現眾人未有受傷，隨即安排救護車到場安排女子送院檢查，惟她登車時突然向其中一名警員吐口水。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/黃大仙女子飲醉酒爆爭執-涉吐口水襲警被捕/613203?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral