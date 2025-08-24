黃大仙有酒樓男職員疑被女子以刀襲擊後一度昏迷 涉案女子被捕

黃大仙發生傷人案，一名酒樓男職員懷疑被一名女子以水果刀襲擊，男子腹部流血，女子左手受輕傷，兩人送院治理，女子涉嫌傷人被捕。 警方下午約4時接報，龍翔道豪苑商場一間酒樓男職員，懷疑被一名年約40歲女子以利刀襲擊，腹部流血，一度昏迷。救援人員到場，將傷者送往伊利沙伯醫院搶救。 涉案女子一度逃去，警員在附近搜索，最後於沙田坳道迴旋處附近尋獲她，該名女子左手受輕傷，同樣送往伊利沙伯醫院治理。案件仍在調查中。