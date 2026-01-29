嗇色園料今年約2至4萬人次上頭炷香。

農曆新年將至，不少善信將到黃大仙祠上頭炷香。嗇色園公布，農曆年廿九、即下月16日晚上9時，開放給市民入祠等候，可選擇進入晚上11時或午夜12時的等候區輪候，按工作人員指示分批於子時上「頭炷香」。屆時祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施。嗇色園預計今年上頭炷香人次介乎2萬至4萬人次。

嗇色園表示，年廿九當日市民可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊。年廿九晚9時起善信可單向流水式入祠上香，善信只可在大殿、三聖堂及盂香亭上香，上香後不可停留，不設求籤區、跪拜區及供品區，禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝。財神宮、月老殿及從心苑年廿九當晚暫停開放，太歲元辰殿於年廿九及大年初一暫停開放，並於大年初二早上8時開放。

嗇色園提醒，道家主張「道法自然」，為響應環保，祠內一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，籲勿燃點大束香枝；建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內三個上香點敬奉。

年初一至十五，黃大仙祠會繼續實施人流管制及單向參神路線，善信可於祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊入園，正門入口將分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍，離開大殿平台上香及求籤區後不可折返。嗇色園表示，今年亦於鳳鳴樓禮堂，增設室內求籤區。

屬馬善信年初二起可免費入殿拜太歲

生肖屬馬的善信，可於年初二起至整個正月期間，憑有效身份證明文件，免費進入太歲元辰殿拜太歲。開放時間為上午8時至下午5時。

嗇色園行政總裁冼碧珊表示，去年大約有2.3萬人次上頭炷香，預計今年會有約2至4萬人次，須視乎當日天氣等情況。她又指，預料新春期間有近100萬人次入園，與去年相若。園方早前已與警方、民安隊、食環署等舉行會議，討論人流路線安排。

園方又指，適逢馬年，為吸引更多遊客，馬會將於初三(19日)安排旅遊巴，接載遊人到沙田馬場體驗賽馬。

另外，月老殿重建歷時近10個月後，在今年1月初「重光」。嗇色園指，將在新曆2月13日及14日舉辦情人節活動，以及在正月十五日、即新曆3月3日進行元宵節活動，善信入祠參拜月老及捐款20元，即可領取月老手繩一條。

嗇色園今年將舉行105周年紀慶，舉辦多個活動，包括9至10月進行赤松大仙寶誕賀誕月等。嗇色園檔案中心計劃於今年內開幕，將展出逾百年的典藏。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007614/黃大仙祠年廿九晚9時開放-料2至4萬人次上頭炷香?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral