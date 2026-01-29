黃大仙祠年廿九晚9時開放，料2至4萬人次入園上「頭炷香」。(資料圖片)

嗇色園黃大仙祠在大除夕年廿九(16日)晚上9時起，開放給市民入祠等候，可選擇進入晚上11時或午夜12時的等候區輪候，按工作人員指示分批於子時上「頭炷香」，上香後須離開，屆時祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。

嗇色園行政總裁冼碧珊表示，去年逾2.3萬人次上「頭炷香」，預計今年會有約2至4萬人次，需視乎當日天氣等情況。園方早前已與警方、民安隊、食環署等舉行會議，討論人流路線安排。黃大仙祠在正月初一至十五會繼續實施人潮管制措施及單向參神路線，預料新春期間入園人次會與蛇年相若，即接近100萬左右。祠內會額外增聘保安連同約200名義工，每日約有200至300人維持秩序。

屬馬善信可免費到太歲元辰殿參拜

善信可於祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊入園，正門入口處分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍。凡生肖屬馬之善信只要出示有效身份證明文件，可於正月初二至整個正月期間(2月18日至3月18日)，免費到太歲元辰殿參拜太歲，開放時間為上午8時至下午5時。

廣告 廣告

另外，月老殿將在新曆下月13日及14日舉辦情人節活動，以及在正月十五日(3月3日)進行元宵節活動，善信入祠參拜月老及捐款20元，即可領取月老手繩一條。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007501/黃大仙祠年廿九晚9時開放-料2至4萬人次入園上-頭炷香-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral