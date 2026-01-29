黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排

農曆新年將至，不少市民都會到黃大仙祠上「頭炷香」祈求來年順風順水。適逢2026年的大除夕為年廿九，嗇色園於1月29日便公佈了當晚將通宵開放，並實施嚴格的人流管制措施。為了讓各位善信參神時更加得心應手，Yahoo Travel特別整理了這份詳盡的入場攻略，由交通排隊到參拜禁忌一文看清，助大家平安順利接福氣。

嗇色園：預計4萬人潮＋人流管制安排

嗇色園行政總裁冼碧珊於記者會表示，預計年廿九當晚將吸引2至4萬人次到場輪候上「頭炷香」。雖然近年善信的參神趨勢有所改變，不再局限於特定時段，但園方預料由初一至正月十五期間，入祠總人數仍會維持在100多萬的水平。為應對除夕高峰，園方屆時將會採取「單向流水式」的入祠安排，所有善信必須於祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，並依序前往大殿、三聖堂及盂香亭三個敬香點，沿途不可停留或逆行，以確保整體流動質素。

上頭炷香貼士 1. 年廿九／年初一／情人節／元宵節開放時間

在開放時間方面，善信需留意年廿九當天下午4時30分會先閉園進行準備，直至晚上9時才會正式重開，並通宵開放至年初一晚上9時為止。此外，由於2026年的西方情人節緊接新春，園方特別安排於2月13及14日延長開放至晚上9時，方便情侶到月老殿祈福。而正月十五元宵節亦會同步延長開放時間，當晚6時後入園的市民更有機會獲贈精美的發光小禮物，為節日增添色彩。

上頭炷香貼士 2. 嚴禁元寶蠟燭

為了提升環境質素及保障公眾安全，園方在年廿九上「頭炷香」期間實施嚴格的物品限制。善信嚴禁攜帶元寶蠟燭、生油或大型香枝入內，且祠內將不設求籤區、跪拜區及供品區。嗇色園建議每個家庭只需備妥9支細小的線香，分別於園內三個指定地點敬奉即可。若攜帶了過大或違禁的香燭，工作人員將會在入口處攔截，市民出發前務必檢查清楚隨身物品，以免掃興。

上頭炷香貼士 3. 輕裝上香最實際 華服打卡迎元宵

若想上「頭炷香」的過程更加順利，建議善信穿着保暖且輕便的服飾及平底鞋，因為排隊時間可能較長。由於現場實施單向通行，建議在排隊前先前往洗手間及準備食水。此外，今年園方大力推廣傳統文化，特別鼓勵市民在正月十五元宵節當晚穿着「華服」到場拍照留念，配合園內的燈飾佈置，定能拍出極具質素的節慶照片。若想避開極端人潮，市民亦可選擇在年初二至正月十四期間的日間時段前往參拜

黃大仙祠

地址：黃大仙竹園村二號（地圖按此）

