黃大仙酒樓男職員被人持刀襲擊 女疑兇被捕

黃大仙發生傷人案，一名43歲男子被人持刀襲擊，警方拘捕涉嫌傷人的44歲女子。 警方下午約4時接報，龍翔道豪苑商場一間酒樓男職員，懷疑被一名女子以長約一呎的魚生刀襲擊，男子頸、肚及面部受傷，需要送院急救。該名女子之後逃去。警員其後在沙田坳道近竹園邨一個迴旋處尋獲涉案女子，她手部受傷，同樣需要送院治理。 警方初步調查相信，兩人曾因感情及金錢問題爭執，涉案女子涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查。