黃大仙酒樓男職員遭前女友持魚生刀狂斬 疑為感情及金錢糾紛

黃大仙發生傷人案。今日(24日)下午4時許，警方接報指，位於龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內，一名酒樓男職員被一名女子以利刀襲擊，腹部血流如注，一度陷入昏迷。救援人員接報到場，男子尚有意識，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。女子施襲後逃去無蹤，警員其後在附近搜索，最終在田坳道近竹園邨附近，尋獲涉案女兇徒，她左手受傷，同送往醫院治理，正被扣留調查。警方將案件列作「傷人」處理，正調查其犯案動機，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。
消息指，事件中43歲的姓李男事主與姓張女疑犯（44歲）為前度情人關係，兩人疑因感情及金錢問題，於酒樓廚房內發生爭執；其間女子情緒激動，及後用自己帶來、約一呎長的魚生刀施襲，導致男友腹部、面部、頸部及前臂多處刀傷。男友負傷逃出廚房，由同事報警求助。女方糾纏間左手手臂亦受傷，逃離現場後在沙田坳道被警方拘捕。
