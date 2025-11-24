黃大仙鳳德邨企圖謀殺案 48 歲父疑服老鼠藥後再餵 11 歲女 二人清醒送院｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】黃大仙鳳德邨發生一宗企圖謀殺案，一名 48 歲男子懷疑飲混入老鼠藥的龍眼蜜，企圖輕生，再餵 11 歲女兒飲用。事主母親發現他嘔吐，遂揭發事件並報警，父女二人清醒送院。警方調查後將父親拘捕，案件暫列企圖謀殺，由黃大仙重案組跟進。

事發地點為黃大仙鳳德邨黛鳳樓。據了解，昨晚（23日）約 8 時，事主的 71 歲母親發現兒子在廁所嘔吐，並發現其 11 歲孫女喝了幾杯龍眼蜜，同時見廚房有一些疑似老鼠藥的粉紅色粉末，懷疑兒子將混入老鼠藥的龍眼蜜給孫女飲，於是報警求助。

檢取龍眼蜜作毒理化驗

警方接報到場調查，發現單位內有遺書，並拘捕該名 48 歲男子。父女清醒送院治理，二人情況穩定。警方在場檢取存放在保溫壺的龍眼蜜，作進一步毒理化驗。案件仍在調查中，由黃大仙重案組第二隊跟進。據了解，被捕人有精神困擾，需要接受治療。