黃大仙龍翔道旅遊巴撞巴士 初步 9 人傷 往觀塘方向交通繁忙︱Yahoo

旅遊巴與一輛巴士相撞。

【Yahoo新聞報道】黃大仙龍翔道今日（11 日）發生交通意外，一輛旅遊巴與一輛巴士在往觀塘方向、近沙田㘭道位置相撞。意外中初步有 9 人受傷。

受事故影響，龍翔道往觀塘方向近沙田㘭道的部份行車線現已封閉。駕駛人士目前只能使用餘下行車線行車，現場交通狀況非常繁忙。

運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，並為行程預留額外時間。市民可以透過電台廣播，或使用運輸署推出的「香港出行易」流動應用程式，了解最新的交通資訊。