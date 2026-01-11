黃大仙龍翔道旅遊巴與九巴相撞 最少9人受傷

龍翔道有旅遊巴與九巴相撞。(網上圖片)

黃大仙發生交通意外。中午12時許，一輛旅遊巴沿龍翔道往觀塘方向行駛，駛至近沙田㘭道時懷疑收掣不及撞向與一輛雙層九巴。據報，意外最少9人受傷，6人來自旅遊巴、3人來自九巴，部分傷者需要送院治理，救援期間旅遊巴車門一度未能開啟，廾上乘客要由消防員協助救出。

運輸署表示，因交通意外，龍翔道往觀塘方向近沙田㘭道的部分行車線封閉，現時上址交通擠塞。

