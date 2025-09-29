Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

牛肉火鍋放題$1XX起！金滿海鮮舫任食潮汕牛肉火鍋低至半價 120分鐘豪食吊龍/雪花肥牛/牛胸爽

位於黃大仙的金滿海鮮舫突發在KKday推出超值120分鐘任食潮汕牛肉火鍋放題優惠，低至半價，即人均僅$168！食客可品嚐多款潮汕牛肉火鍋放題限定的新鮮食材及多款特色湯底，包括吊龍、匙柄、五花趾、老鴨火煱湯底、藤椒鮮辣湯底等等，體驗地道，CP值超高！立即睇下文了解詳情啦！

黃大仙金滿海鮮舫推120分鐘任食潮汕牛肉火鍋放題優惠

位於黃大仙的金滿海鮮舫推出「120分鐘任食潮汕牛肉火鍋放題」低至5折優惠！食客可從10款特色湯底中選擇，包括鮮茄牛骨湯底、麻辣重慶雞煲、芫茜皮蛋湯底、重慶麻辣湯底等，豐富足料總有一款合口味！食材選擇亦琳琅滿目，包括黑毛豚肉片、水魷、胡椒豬肚丸、陳皮魚蛋、雞子等，當然不少得潮汕牛肉火鍋限定的吊龍、匙柄、五花趾、雪花肥牛和牛胸爽等優質牛肉部位啦，肉質鮮嫩，肉味濃郁，定會令人食到相當滿足。值得一提的是，滿4位賓客更可額外獲贈超豐盛新鮮海鮮拼盤（菜式輪流供應），包括鮑魚、沙白、魷魚仔、海蝦和生蠔，令饗宴更形豪華，絕對值得一試！

潮汕牛肉火鍋放題限定食材

【半價優惠】120 分鐘任食火鍋限定放題（用餐時段：18:00/ 18:30/ 19:00/ 19:30/ 20:00/ 20:30）

優惠價：$168/位（ 原價：$336/位 ）

火鍋放題

用餐環境

地址：黃大仙鳳凰新村飛鳳街 36-40 號舖 (地圖)

