牛肉火鍋放題$1XX起！金滿海鮮舫任食潮汕牛肉火鍋低至半價 120分鐘豪食吊龍/雪花肥牛/牛胸爽
位於黃大仙的金滿海鮮舫推出超值120分鐘任食潮汕牛肉火鍋放題優惠，低至半價優惠！內文即睇：
位於黃大仙的金滿海鮮舫突發在KKday推出超值120分鐘任食潮汕牛肉火鍋放題優惠，低至半價，即人均僅$168！食客可品嚐多款潮汕牛肉火鍋放題限定的新鮮食材及多款特色湯底，包括吊龍、匙柄、五花趾、老鴨火煱湯底、藤椒鮮辣湯底等等，體驗地道，CP值超高！立即睇下文了解詳情啦！
黃大仙金滿海鮮舫推120分鐘任食潮汕牛肉火鍋放題優惠
位於黃大仙的金滿海鮮舫推出「120分鐘任食潮汕牛肉火鍋放題」低至5折優惠！食客可從10款特色湯底中選擇，包括鮮茄牛骨湯底、麻辣重慶雞煲、芫茜皮蛋湯底、重慶麻辣湯底等，豐富足料總有一款合口味！食材選擇亦琳琅滿目，包括黑毛豚肉片、水魷、胡椒豬肚丸、陳皮魚蛋、雞子等，當然不少得潮汕牛肉火鍋限定的吊龍、匙柄、五花趾、雪花肥牛和牛胸爽等優質牛肉部位啦，肉質鮮嫩，肉味濃郁，定會令人食到相當滿足。值得一提的是，滿4位賓客更可額外獲贈超豐盛新鮮海鮮拼盤（菜式輪流供應），包括鮑魚、沙白、魷魚仔、海蝦和生蠔，令饗宴更形豪華，絕對值得一試！
【半價優惠】120 分鐘任食火鍋限定放題（用餐時段：18:00/ 18:30/ 19:00/ 19:30/ 20:00/ 20:30）
優惠價：$168/位（
原價：$336/位）
地址：黃大仙鳳凰新村飛鳳街 36-40 號舖 (地圖)
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
