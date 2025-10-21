楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
黃子佼出庭親認「已離婚」 需負擔贍養費求輕判
台灣藝人黃子佼早前捲入MeToo風波，再因硬碟被查扣而爆出案外案，揭在「創意私房」論壇購買涉購買持有2259部未成年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。今(21日)黃子佼出席高等法院開庭高等法院進行二審審理，首度開腔親認和孟耿如已離婚，需要支付贍養費，請求法庭輕判。他接着走向受害人的律師代表，坦言自己也經歷家庭破碎現況，自認明白被害人的痛苦。不過，對方律師不肯接受黃子佼的道歉，表示他的當事人還年輕，人生剛開始便受害。最後辯論程序後，11月25日上午10點將宣判黃子佼可否獲改判免囚。
黃子佼與孟耿如愛情長跑多年，於2020年登記結婚，誰知2023年黃子佼捲入性騷擾風波、以及創意私房案件，事件震驚娛樂圈，帶同連孟耿如的工作、經營的個人品牌都受影響。今年3月，黃子佼和孟耿如被拍到一家三口開心出遊，結困再掀起軒然大波，孟耿如因先前一句「黃先生未了解販售者影片的取得來源」，被指是替黃子佼淡化罪行。
孟耿如後來發文澄清，身為家中的太太和孩子母親，第一時間確實是想替家人發聲，沒想到心急做錯事：「做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉」，她再強調「黃子佼並沒有復出的計劃，我也不支持」。孟耿如接着便刪除了所有社群網站帳號。今年5月已傳出兩人低調離婚，惟當事人未有回應。
